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Сейчас медицину принято ругать, а я хочу от всей души поблагодарить прекрасных врачей, которые работали с моим сыном, и отметить замечательную атмосферу дневного неврологического отделения патологии речи Детской областной больницы.
Мы лежали в стационаре второй раз. Сыну сказали, что временно походим в этот детский сад. И он не заметил подмены, не понял, что это больница, потому что в отделении просторно, современно и уютно. Персонал очень отзывчивый и доброжелательный, все как на подбор! Эта атмосфера влияет и на детей - сын нашел много друзей в больнице, бежал сюда каждый день с огромным удовольствием. В выходные спрашивал, когда пойдем в садик, где делают массаж. На уколы бежал вприпрыжку и не плакал!
Заведует отделением Ольга Ивановна Белименко, огромная ей благодарность за такую душевную и профессиональную обстановку. И отдельно хочу поблагодарить педиатра-гастроэнтеролога Елену Викторовну Васенину. Редкий врач, очень интеллигентная, нереально добрая и профессиональная! Вообще выше всяких похвал.
Замечательно, что у нас в Пскове для детей есть такие возможности, работают такие классные врачи.
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Интерактив: Хочу поблагодарить врачей
Сейчас медицину принято ругать, а я хочу от всей души поблагодарить прекрасных врачей, которые работали с моим сыном, и отметить замечательную атмосферу дневного неврологического отделения патологии речи Детской областной больницы.
Мы лежали в стационаре второй раз. Сыну сказали, что временно походим в этот детский сад. И он не заметил подмены, не понял, что это больница, потому что в отделении просторно, современно и уютно. Персонал очень отзывчивый и доброжелательный, все как на подбор! Эта атмосфера влияет и на детей - сын нашел много друзей в больнице, бежал сюда каждый день с огромным удовольствием. В выходные спрашивал, когда пойдем в садик, где делают массаж. На уколы бежал вприпрыжку и не плакал!
Заведует отделением Ольга Ивановна Белименко, огромная ей благодарность за такую душевную и профессиональную обстановку. И отдельно хочу поблагодарить педиатра-гастроэнтеролога Елену Викторовну Васенину. Редкий врач, очень интеллигентная, нереально добрая и профессиональная! Вообще выше всяких похвал.
Замечательно, что у нас в Пскове для детей есть такие возможности, работают такие классные врачи.
Марина Васильева