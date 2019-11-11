Интерактив: Трата бюджетных денег впустую

Прокурор области примет граждан в прокуратуре города Великие Луки в январе

Псковская АНО «Шанс» дает советы владельцам собак, как не потерять животное в новогодние праздники

В военном следственном отделе СКР по Псковскому гарнизону в День Конституции пройдет прием граждан