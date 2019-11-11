Фотофакт: Завершено создание мурала на доме по улице Генерала Маргелова

«Ахтеатр» покажет спектакль и проведет мастер-классы в красногородской агрошколе

Полиция установила подозреваемых в совершении краж в Усвятском, Новосокольническом и Плюсском районах

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились лишь 8

Житель Опочки приговорен к штрафу за кражу из гаража

Мобильники на уроках запретили уже в каждой четвертой российской школе

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ДТП в Островском районе с участием фуры и грейдера обошлось без пострадавших

Приставы назвали число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов

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Фура загорелась в результате столкновения с грейдером в Островском районе. ФОТО и ВИДЕО