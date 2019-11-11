Интерактив: Мусорная реформа в Завокзалье

Псковская налоговая: Персональный пароль для входа в «Личный кабинет для физических лиц» можно восстановить без личного посещения инспекции

Более тысячи соотечественников переехали в Псковскую область в 2019 году

В Минэкономразвития появится департамент искусственного интеллекта

Иностранная студентка ПсковГУ: Нужно открыться городу, университету, ребятам - и все будет хорошо!