Фотофакт: Грязевая тропа

По 16 адресам будут работать елочные базары в Пскове

День открытых дверей пройдет в Воскресной школе храма св.Александра Невского

Традиционный зимний благотворительный концерт группа «Отцы и дети» даст в клубе TIR в пятницу

Спектакли «Пушкинской школы» в «Михайловском» идут с аншлагами

В Пскове врач отказался принять вызов на дом к ребенку с высокой температурой

Об использовании QR-технологии в обучении русскому языку как иностранному узнают участники конференции «Мир без границ» в ПсковГУ

В Псковском медколледже стартовала программа Псковской епархии «Сестринский уход за пациентами на дому»

В 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%

Профессор Сергей Кузнецов даст советы по изучению языков участникам конференции «Мир без границ» в ПсковГУ