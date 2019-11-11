Интерактив: Проблема в 1880 дней...

Инфляция в СЗФО замедлилась на фоне роста предложения продуктов

Бюджет Псковской области на 2020 год вернут в первое чтение с увеличенными почти на 1,9 млрд рублей доходами и расходами

В Пскове состоялся чемпионат по шахматам среди команд органов власти

Граждан переселят из аварийного фонда по новым механизмам

Глава Псковского района о бюджете, программе приграничного сотрудничества и о планах на предстоящий год

На 7 лет отправится в колонию островичка, ударившая мужа ножом в сердце

Андрей Турчак: «Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч

25 лет назад был принят первый Устав Псковской области