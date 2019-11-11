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1 ноября дольщики на улице Новгородской, 18а отметили юбилей в 5 лет. С 2014 года дом должен был быть сдан в эксплуатацию. Многое менялось за это время, сменился замгубернатора Кузнецов, руководитель комитета по строительному и жилищному надзору Полупанов, которые «контролировали» долгострой.
Не менялись только постоянные завтраки и отсутствие интереса в достройке дома со стороны администрации и директора «Профтехстрой» Сергея Петрова.
Не менее 10 раз были встречи с администрацией на объекте недостроенного дома с дольщиками, где сами дольщики предлагают варианты, чтобы дом уже наконец был сдан.
2020 год дольщики так и не отметят в своих квартирах, а администрация ждет от застройщика чуда.
С начала лета 2019 года по новому закону обманутые дольщики изменились в людей с проблемным жильем, проблема превратилась в 1880 дней.
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Интерактив: Проблема в 1880 дней...
1 ноября дольщики на улице Новгородской, 18а отметили юбилей в 5 лет. С 2014 года дом должен был быть сдан в эксплуатацию. Многое менялось за это время, сменился замгубернатора Кузнецов, руководитель комитета по строительному и жилищному надзору Полупанов, которые «контролировали» долгострой.
Не менялись только постоянные завтраки и отсутствие интереса в достройке дома со стороны администрации и директора «Профтехстрой» Сергея Петрова.
Не менее 10 раз были встречи с администрацией на объекте недостроенного дома с дольщиками, где сами дольщики предлагают варианты, чтобы дом уже наконец был сдан.
2020 год дольщики так и не отметят в своих квартирах, а администрация ждет от застройщика чуда.
С начала лета 2019 года по новому закону обманутые дольщики изменились в людей с проблемным жильем, проблема превратилась в 1880 дней.
Сергей