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Фотофакт: На набережной Псковы появились светодиодные Высокая и Плоская башни

27.12.2019 17:36|ПсковКомментариев: 4

На набережной реки Псковы, недалеко от Советского моста, появились светодиодные башни.

Если присмотреться, они повторяют контуры Высокой и Плоской башен. Конструкции поставили по сторонам пешеходной дорожки, и в темноте это место и вправду напоминает устье Псковы.

Очень классная задумка и приятный сюрприз. Случайно увидела светящиеся башни, проезжая по мосту, развернулась и поехала смотреть поближе.

Ольга

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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