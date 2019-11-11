Фотофакт: На набережной Псковы появились светодиодные Высокая и Плоская башни

Глава города: Все помощники депутатов Псковской гордумы проверяются на предмет чистоты перед законом

Лучшие мастера Псковской области отмечены премиями за весомый вклад в развитие ремесел

Дворовой проезд у дома на Стахановской, 16 отремонтируют в рамках реконструкции ул. Я. Фабрициуса

Городская аварийная служба в Пскове в предпраздничные дни будет нести дежурство без выходных

Псковская область включена в перечень субъектов, где допускается создание зон территориального развития

Аркадий Мурылев встретился с предпринимательским сообществом в 16 районах области

В январе в Псковской области погода будет неустойчивой

Елена Полонская недоумевает, откуда у мужчин есть время на троллинг в соцсетях

Госинспекция труда: Если ваш отпуск выпал на праздники

Новогодний профсоюзный бал состоялся в Псковском облсовпрофе