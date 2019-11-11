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И снова пересечение Рижского проспекта и улицы Западной.
Ремонт канализационного коллектора закончен, а до пешеходной дороги вообще никому нет дела.
По приказу какого-то чиновника экскаваторщик ковшом просто разравнял всю эту грязь (причем многие провалились в нее по щиколотку, когда утром шли по ней на работу), и все это безобразие будет засыпано землей для газонов.
Раньше тропинка была засыпана двумя слоями гравия (помог в этом один из депутатов - доброе дело сделал), а теперь будет каждую весну и осень после дождя сплошное болото.
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Фотофакт: Грязевая тропа - лишь бы отчитаться
И снова пересечение Рижского проспекта и улицы Западной.
Ремонт канализационного коллектора закончен, а до пешеходной дороги вообще никому нет дела.
По приказу какого-то чиновника экскаваторщик ковшом просто разравнял всю эту грязь (причем многие провалились в нее по щиколотку, когда утром шли по ней на работу), и все это безобразие будет засыпано землей для газонов.
Раньше тропинка была засыпана двумя слоями гравия (помог в этом один из депутатов - доброе дело сделал), а теперь будет каждую весну и осень после дождя сплошное болото.
Спасибо за такое безобразие!