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В нашей жизни ничего нет вечного, что-то создается, а что-то исчезает. Когда это происходит естественным путем, - это природа, а вот что мы делаем сами.
В садоводческом товариществе «Восток» ведется строительство нового моста через реку Кебь. Этого события местные жители ждали много лет. В тоже самое время рядом на территории, входящей в состав муниципальной собственности Пскова, в пределах СНТ «Кебь», деревья не ожидали, что их жизненный цикл закончится по непонятному решению какого-то правления товарищества.
Неизвестно куда делись спиленные стволы деревьев. Почему деревья пилят только около родника? Ведь имеется масса и других деревьев. Наверное, они следующие? Возникает вопрос: кому они помешали? Ответ: это очевидно. А вот что деревья сделали плохого, что их надо было санировать? Это задачка с множеством неизвестных.
Люди! Давайте так не делать, ведь кара природы неизбежна, а человек - часть природы.
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Интерактив: Кому помешали деревья в СНТ «Кебь»?
В нашей жизни ничего нет вечного, что-то создается, а что-то исчезает. Когда это происходит естественным путем, - это природа, а вот что мы делаем сами.
В садоводческом товариществе «Восток» ведется строительство нового моста через реку Кебь. Этого события местные жители ждали много лет. В тоже самое время рядом на территории, входящей в состав муниципальной собственности Пскова, в пределах СНТ «Кебь», деревья не ожидали, что их жизненный цикл закончится по непонятному решению какого-то правления товарищества.
Неизвестно куда делись спиленные стволы деревьев. Почему деревья пилят только около родника? Ведь имеется масса и других деревьев. Наверное, они следующие? Возникает вопрос: кому они помешали? Ответ: это очевидно. А вот что деревья сделали плохого, что их надо было санировать? Это задачка с множеством неизвестных.
Люди! Давайте так не делать, ведь кара природы неизбежна, а человек - часть природы.
Семен