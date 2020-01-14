Интерактив: Кому помешали деревья в СНТ «Кебь»?

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Двух человек, поспешивших на помощь пострадавшим в ДТП в Псковском районе, сбил «Лексус». ФОТО

Не знал до последнего - отставка для Медведева стала неожиданной

Скончался один из пешеходов, сбитых «Лексусом» при попытке помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе

Три человека погибли сегодня утром в ДТП в Псковском районе

Псковский завод «АВАР» выражает соболезнования в связи с трагической гибелью Владимира Струтинского