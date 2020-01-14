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Интерактив: Пожалейте водителей, пешеходов и военных - осветите обочину в Черехе
Уважаемые руководители районной, волостной, областной администрации и лично господин губернатор! Уважаемое руководство военной части 32515!
Сейчас все говорят про дороги. Про ремонт, про дорожные бюджеты, ямы и ДТП. И я хочу сказать.
Есть такая дорога - поворот с трассы на Назимово, напротив конечной остановки городского автобуса №6. Как все знают, именно в той стороне находится вышеозначенная военная часть. У части два КПП. Первое парадно освещено и как бы в городе, ко второму нужно идти по темной-темной обочине и как бы в деревню. Так вот я про второе.
Группами по два-три человека, в камуфляжной форме, как и положено, напрочь сливаясь с окружающей действительностью, военные топают с автобусной остановки прямиком к месту службы, сильно пугая встречные машины. Потому что возникают бредущие по обочине в свете фар тогда, когда тормозить уже в принципе бесполезно. Водитель к тому же еще должен сначала понять, где кончается дорога и начинается обочина. Особо отмечу, что пешеходы выясняют сей факт, руководствуясь исключительно интуицией, потому что освещение и разметка на дороге отсутствуют как класс.
Я, как водитель, верю только в очевидные вещи. Я не верю в то, что военчасть каждому из своих подчиненных выдаст светоотражатель и заставит его носить. Я верю, что сил администрации должно хватить, чтобы нанести хотя бы минимальную разметку на этот небольшой отрезок дороги. Ну, или фонари. Но, смотря правде в глаза, это дорого.
Пожалейте пешеходов, пожалейте водителей, пусть они наконец увидят, где, блин, обочина, а где середина дороги. Ведь случись ДТП, и, не дай бог, с пострадавшими – кто родину защищать будет?
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Интерактив: Пожалейте водителей, пешеходов и военных - осветите обочину в Черехе
Уважаемые руководители районной, волостной, областной администрации и лично господин губернатор! Уважаемое руководство военной части 32515!
Сейчас все говорят про дороги. Про ремонт, про дорожные бюджеты, ямы и ДТП. И я хочу сказать.
Есть такая дорога - поворот с трассы на Назимово, напротив конечной остановки городского автобуса №6. Как все знают, именно в той стороне находится вышеозначенная военная часть. У части два КПП. Первое парадно освещено и как бы в городе, ко второму нужно идти по темной-темной обочине и как бы в деревню. Так вот я про второе.
Группами по два-три человека, в камуфляжной форме, как и положено, напрочь сливаясь с окружающей действительностью, военные топают с автобусной остановки прямиком к месту службы, сильно пугая встречные машины. Потому что возникают бредущие по обочине в свете фар тогда, когда тормозить уже в принципе бесполезно. Водитель к тому же еще должен сначала понять, где кончается дорога и начинается обочина. Особо отмечу, что пешеходы выясняют сей факт, руководствуясь исключительно интуицией, потому что освещение и разметка на дороге отсутствуют как класс.
Я, как водитель, верю только в очевидные вещи. Я не верю в то, что военчасть каждому из своих подчиненных выдаст светоотражатель и заставит его носить. Я верю, что сил администрации должно хватить, чтобы нанести хотя бы минимальную разметку на этот небольшой отрезок дороги. Ну, или фонари. Но, смотря правде в глаза, это дорого.
Пожалейте пешеходов, пожалейте водителей, пусть они наконец увидят, где, блин, обочина, а где середина дороги. Ведь случись ДТП, и, не дай бог, с пострадавшими – кто родину защищать будет?
Елена