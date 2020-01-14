Интерактив: Пожалейте водителей, пешеходов и военных - осветите обочину в Черехе

Школьники и спортсмены будут соревноваться в пулевой стрельбе в Пскове

Ветераны ВОВ Псковской области дополнительно получат по 10 тысяч рублей к юбилейному Дню Победы

В Псковской области более 1300 граждан привлечено к ответственности в 2019 году за нарушение условий хранения оружия

Праздник «Деревенские забавы» профсоюзной турбазы «Пушкиногорье» вошел в топ-200 самых интересных событий России

В Псковский бюджет в 2019 году поступило на 300 млн рублей больше налогов, чем в 2018-м

Проводили зиму так, что ее до сих пор нет - в Пскове просят не праздновать Масленицу