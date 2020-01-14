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Я, Ирина Викторовна Попова, 20 января 2020 года в 8:15 вызвала из районной поликлиники Псковского района (так как мы зарегистрированы и живем в Псковском районе) педиатра своему сыну, Макару Андреевичу Боровкову, 2004 года рождения, в связи с очень высокой температурой.
21 января 2020 года врач ГБУЗ ПО «Псковской Межрайонной больницы» с. Середка Ульвачева Дарья Алексеевна после осмотра выдала направление на рентген легких в районную поликлинику Псковского района.
22 января 2020 года я позвонила по телефону 72-07-56 справочной районной поликлиники, где мне сообщили, что рентген не исправен и не работает. На вопрос «Что нам делать и куда можно поехать с этим направлением?», мне сообщили, что поликлиника не знает. Я позвонила в справочную Детской областной больницы Псковской области с запросом принять на рентген сына. На что мне сообщили, что по направлениям районной поликлиники они не принимают и куда нам поехать на рентген не знают.
С 09:00 до 15:00 22 января 2020 года я пыталась дозвониться до главного врача районной поликлиники по телефону 72-07-05, но никто не ответил.
В то же время я звонила в приемную комитета здравоохранения администрации Псковской области по телефону 29-99-43, но никто не ответил.
Выяснить, куда можно поехать сделать ребенку рентген мне не удалось.
Мы воспользовались платными услугами. Свой вопрос мы решили.
В свою очередь меня заинтересовал вопрос: «Что в такой ситуации делать другим родителям, кто приехал, например, из деревни с грудным болеющим ребенком на руках?».
На мой взгляд, данный подход идет в полном противоречии с посланием президента и его основными направлениями и заданными приоритетами.
Редакция Псковской Ленты Новостей просит считать данный интерактив официальным запросом в комитет здравоохранения Псковской области.
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Интерактив: Замкнутый круг
Я, Ирина Викторовна Попова, 20 января 2020 года в 8:15 вызвала из районной поликлиники Псковского района (так как мы зарегистрированы и живем в Псковском районе) педиатра своему сыну, Макару Андреевичу Боровкову, 2004 года рождения, в связи с очень высокой температурой.
21 января 2020 года врач ГБУЗ ПО «Псковской Межрайонной больницы» с. Середка Ульвачева Дарья Алексеевна после осмотра выдала направление на рентген легких в районную поликлинику Псковского района.
22 января 2020 года я позвонила по телефону 72-07-56 справочной районной поликлиники, где мне сообщили, что рентген не исправен и не работает. На вопрос «Что нам делать и куда можно поехать с этим направлением?», мне сообщили, что поликлиника не знает. Я позвонила в справочную Детской областной больницы Псковской области с запросом принять на рентген сына. На что мне сообщили, что по направлениям районной поликлиники они не принимают и куда нам поехать на рентген не знают.
С 09:00 до 15:00 22 января 2020 года я пыталась дозвониться до главного врача районной поликлиники по телефону 72-07-05, но никто не ответил.
В то же время я звонила в приемную комитета здравоохранения администрации Псковской области по телефону 29-99-43, но никто не ответил.
Выяснить, куда можно поехать сделать ребенку рентген мне не удалось.
Мы воспользовались платными услугами. Свой вопрос мы решили.
В свою очередь меня заинтересовал вопрос: «Что в такой ситуации делать другим родителям, кто приехал, например, из деревни с грудным болеющим ребенком на руках?».
На мой взгляд, данный подход идет в полном противоречии с посланием президента и его основными направлениями и заданными приоритетами.
Редакция Псковской Ленты Новостей просит считать данный интерактив официальным запросом в комитет здравоохранения Псковской области.