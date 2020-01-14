Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Рекомендовано самой природой
Билеты в кино от Нашего радио
Детская обувь для зимы
Покровский бранч: Новая традиция
Дело Гавунаса
Рейтингомер Командный зачет
ТОП-100 влиятельных псковичей
Гонки по вертикали
отпечаталось в сердце
ТОП-100 псковских миллионеров
Гражданская пресса в 2019
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Интерактив 14.01.2020 21:2010 Интерактив: История о поступке кондуктора автобуса №4 22.01.2020 20:230 Интерактив: Замкнутый круг 21.01.2020 23:111 Фотофакт: В Пушкинских Горах расцвели подснежники 20.01.2020 18:491 Интерактив: Пожалейте водителей, пешеходов и военных - осветите обочину в Черехе 18.01.2020 15:531 Фотофакт: Великие Луки к крещенским купаниям готовы 18.01.2020 13:067 Интерактив: Кому помешали деревья в СНТ «Кебь»?
 
 
 
Самое популярное 20.01.2020 08:370 Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле 19.01.2020 15:520 Актрису Нину Русланову госпитализировали 21.01.2020 12:3810 Марина Гаращенко: Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартует с 1 июля 21.01.2020 11:491 Псковская область окажется в эпицентре шторма 20.01.2020 14:0011 Гдовский депутат: Замглавы района Вячеслав Белов присвоил берег Чудского озера. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Замкнутый круг

22.01.2020 20:23|ПсковКомментариев: 1

Я, Ирина Викторовна Попова, 20 января 2020 года в 8:15 вызвала из районной поликлиники Псковского района (так как мы зарегистрированы и живем в Псковском районе) педиатра своему сыну, Макару Андреевичу Боровкову, 2004 года рождения, в связи с очень высокой температурой.

21 января 2020 года врач ГБУЗ ПО «Псковской Межрайонной больницы» с. Середка Ульвачева Дарья Алексеевна после осмотра выдала направление на рентген легких в районную поликлинику Псковского района.

22 января 2020 года я позвонила по телефону 72-07-56 справочной районной поликлиники, где мне сообщили, что рентген не исправен и не работает. На вопрос «Что нам делать и куда можно поехать с этим направлением?», мне сообщили, что поликлиника не знает. Я позвонила в справочную Детской областной больницы Псковской области с запросом принять на рентген сына. На что мне сообщили, что по направлениям районной поликлиники они не принимают и куда нам поехать на рентген не знают.

С 09:00 до 15:00 22 января 2020 года я пыталась дозвониться до главного врача районной поликлиники по телефону 72-07-05, но никто не ответил.

В то же время я звонила в приемную комитета здравоохранения администрации Псковской области по телефону 29-99-43, но никто не ответил.

Выяснить, куда можно поехать сделать ребенку рентген мне не удалось.

Мы воспользовались платными услугами. Свой вопрос мы решили.

В свою очередь меня заинтересовал вопрос: «Что в такой ситуации делать другим родителям, кто приехал, например, из деревни с грудным болеющим ребенком на руках?».

На мой взгляд, данный подход идет в полном противоречии с посланием президента и его основными направлениями и заданными приоритетами.

Редакция Псковской Ленты Новостей просит считать данный интерактив официальным запросом в комитет здравоохранения Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каковы ваши ожидания от смены правительства?
В опросе приняло участие 1411 человек
22.01.2020, 20:231 Интерактив: Замкнутый круг 22.01.2020, 20:160 На «Веселый праздник именин» приглашает музей-заповедник «Михайловское» 22.01.2020, 20:130 В Великих Луках отмечен рост поступлений налогов и сборов 22.01.2020, 20:010 В Псковской области акция «Студенческий десант» прошла под девизом «Служба в органах внутренних дел. Мечта или реальность?»
22.01.2020, 19:520 Житель Псковского района похитил шлифовальную машину и дрель 22.01.2020, 19:410 Глава Пушкиногорского района рассказал о сложностях с восстановлением неработающих фонарей в Пушкиногорье 22.01.2020, 19:391 Резидент ОЭЗ «Моглино» - производитель искусственных алмазов принял участие в выставке в Японии 22.01.2020, 19:371 ДТП произошло у «Магеллана» на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО
22.01.2020, 19:290 В клиентских службах ПФР жители Псковской области могут подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг 22.01.2020, 19:111 Областная библиотека в Татьянам и студентам подарит бессрочные читательские билеты 22.01.2020, 19:080 Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия 22.01.2020, 18:553 Озвучены основные проблемы владельцев ларьков, киосков и павильонов в Пскове
22.01.2020, 18:450 Псковский Красный Крест подготовил группу начинающих лекторов-добровольцев в Пустошке 22.01.2020, 18:301 Декриминализация статьи об ОПГ для бизнеса станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 22.01.2020, 18:200 В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом 22.01.2020, 18:201 Елена Бибикова: Главное - это суть поправок в Конституцию, а не скорость их написания
22.01.2020, 18:142 Пскович не захотел идти за новой порцией спиртного и стал угрожать знакомому убийством 22.01.2020, 18:031 Вода и дороги: Кандидаты «Единой России» на пост главы Печорского района назвали первостепенные проблемы Новоизборской волости 22.01.2020, 17:560 До минус 5 градусов похолодает ночью в Псковской области 22.01.2020, 17:420 Пьяный житель Середки напал с ножом на мать своей сожительницы
22.01.2020, 17:350 Участники праймериз «Единой России» рассказали о своих первых шагах на посту главы Печорского района 22.01.2020, 17:200 Подведены итоги работы Апелляционной комиссии псковского Росреестра за 2019 год 22.01.2020, 17:110 Ширина тротуара у дома №8 по улице Леона Поземского останется неизменной 22.01.2020, 17:030 Псковской таможней в 2019 году выявлено нарушений на сумму более 241 млн рублей
22.01.2020, 16:520 142 работника планируется сократить в Пскове 22.01.2020, 16:460 Юрий Шматов: В поправках в Конституцию важно не только каждое слово, но и каждая буква, точка и запятая 22.01.2020, 16:340 ПЛН-ТВ: Хоккей с канадцами. Впервые в Пскове 22.01.2020, 16:271 Участник праймериз «Единой России» на пост главы Печорского района Сергей Тарасик обозначил проблемы муниципалитета
22.01.2020, 16:232 Белорусская автоцистерна со сжиженным газом перевернулась на трассе в Невельском районе 22.01.2020, 16:1918 Вера Емельянова: С 2025 года Псковская область начнет прирастать населением 22.01.2020, 16:160 Расходы на сферу образования преобладали в бюджете Великих Лук в 2019 году 22.01.2020, 16:100 Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий информационной безопасности на технологиях BIG DATA
22.01.2020, 16:0216 В Пскове уточнят адреса проживания ветеранов, чтобы направить им открытки к 75-летию Победы 22.01.2020, 15:550 Новый проект наружного освещения микрорайона Паневик планируют разработать в администрации Пскова 22.01.2020, 15:450 В Печорском районе началась первая встреча избирателей и потенциальных кандидатов от «Единой России» на пост главы муниципалитета 22.01.2020, 15:356 Идти медленно, по одной школе в год, мы не можем - Вера Емельянова
22.01.2020, 15:300 На шоу гигантских ростовых кукол приглашает псковичей «Максимус» 22.01.2020, 15:232 Первый вице-губернатор: Необходимо увеличить рождаемость первых детей в Псковской области 22.01.2020, 15:210 Псковские правоохранители предлагают выйти на федеральный уровень с инициативой об ограничении продажи снюсов 22.01.2020, 15:170 Начальник полиции ОМВД по городу Великие Луки: Мошенники не дремлют
22.01.2020, 15:140 116 жилых домов построено в Великих Луках в минувшем году 22.01.2020, 15:110 «Дом Советов» с Верой Емельяновой. ВИДЕО 22.01.2020, 14:573 Евгений Михайлов: Поправки в Конституцию значительно затрагивают баланс власти в стране 22.01.2020, 14:551 Псковские археологи рассказали, что происходит с найденной на раскопках керамикой
22.01.2020, 14:460 В Псковской области предотвратили попытку ввоза крупного рогатого скота без документов 22.01.2020, 14:341 Проблемы псковских поликлиник будут решены за счет федеральной программы - Вера Емельянова 22.01.2020, 14:254 Чушью назвал псковский профессор Анатолий Истомин выступление Греты Тунберг в Давосе 22.01.2020, 14:201 Усиление северо-западного ветра ожидается в ближайшее время в Псковской области
22.01.2020, 14:120 Первый вице-губернатор рассказала о поддержке ветеранов ВОВ и детей войны 22.01.2020, 14:040 В подразделениях ЛРР псковской Росгвардии с 1 февраля изменяется график приема граждан и юрлиц 22.01.2020, 13:481 Режиссер «Нави Волырк…» Елена Павлова: Мы попытаемся понять личную человеческую историю, полную загадок и противоречий 22.01.2020, 13:400 Аномально теплая зима способствует более активному развитию болезней животных - Татьяна Козина
22.01.2020, 13:3813 Вера Емельянова: Мы приветствуем новый состав правительства 22.01.2020, 13:331 Дорожные полицейские Псковской области получили более 50 новых служебных машин. ФОТО 22.01.2020, 13:272 Андрей Турчак: Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное 22.01.2020, 13:190 Температурный рекорд побит в Пскове 21 января
22.01.2020, 13:170 В галерее «Цех» открывается выставка «Дериглазово: в ожидании Пушкина» 22.01.2020, 13:082 Дмитрий Хритоненков: Изменения в Конституцию РФ назрели 22.01.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Верой Емельяновой 22.01.2020, 12:540 Аномально теплая зима отрицательно сказывается на лесозаготовках и торфодобыче в Псковской области
22.01.2020, 12:400 Иван Лысковец: Самый серьезный вопрос в поправках в Конституцию - это статус Госсовета 22.01.2020, 12:250 Почти 50% озер Псковской области подвержены эффекту цветения 22.01.2020, 12:1015 Псковичка Светлана Шумейко получила титул GrandMa Planet конкурса «Миссис бабушка Вселенная». ВИДЕО 22.01.2020, 11:546 Профессор ПсковГУ не видит ничего неожиданного в аномально теплой зиме
22.01.2020, 11:461 Максим Жаворонков считает, что для внесения части поправок в Конституцию достаточно принять конституционный федеральный закон 22.01.2020, 11:440 Бесснежная зима в Псковской области убавила интерес охотников к добыче животных 22.01.2020, 11:410 Социальную выплату на улучшение жилищных условий в этом году получат 22 молодые семьи 22.01.2020, 11:327 Владислав Туманов: Главная задача изменения Конституции - создание социального государства
22.01.2020, 11:291 Эксперт: Отсутствие льда на Псково-Чудском водоеме положительно сказывается на рыбном промысле 22.01.2020, 11:263 Этой зимой Псково-Чудской водоем впервые с 1944 года не покрылся льдом 22.01.2020, 11:182 «Хорошей» зимы в Псковской области в этом году уже не ожидается - Тала Нещадимова 22.01.2020, 11:061 Полуфиналистка проекта «Ты супер» и интересные спикеры города и выступят на Дне студента в ПсковГУ
22.01.2020, 10:517 «ОпрСтрой» опубликовал открытое письмо по ситуации с кампусом ПсковГУ 22.01.2020, 10:200 Первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова станет гостем программы «Дом Советов» 22.01.2020, 10:100 Эвакуацией пострадавших с мест ДТП займутся вертолеты 22.01.2020, 09:540 На концерт «Джаз в Рождество» приглашают псковичей 24 января
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.