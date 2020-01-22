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Адресованное Михаилу Ведерникову обращение с просьбой не допустить ликвидации поселка Идрица
В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило письмо-обращение от жителей поселка Идрица Себежского района, адресованное губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Местные жители просят губернатора не допустить ликвидации городского поселения. Публикуем в оригинальном виде.
2020 год Указом Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 года объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также в целях сохранения исторической памяти.
В течение всего года в стране будут проходить торжественные мероприятия, в то время как на Родине Знамени Победы праздник может прозвучать финальным аккордом самостоятельности Идрицы, которая останется лишь памятью в исторических альбомах и книгах.
Депутаты Себежского района выступили с инициативой (решение № 146 от 06.12.2019) о преобразовании городского поселения «Идрица», входящего в состав Себежского района Псковской области, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа.
24 января 2020 года в идрицком КДК состоялись публичные слушания по вопросу ликвидации городского поселения «Идрица», на котором районные власти не смогли представить никаких финансово-экономических выкладок в пользу объединения. Полный зал выразил несогласие с инициативой ликвидации администрации путем преобразования.
Окончательное же решение в эту пятницу должны принять местные депутаты на очередной сессии, однако некоторые народные избранники в угоду обещанных личных карьерных успехов в будущем муниципальном округе и других бенефиций, отказываются не просто исполнять волю, но даже слушать граждан, которые их избирали.
Для идричан вопрос самостоятельности напрямую связан с будущим Идрицы. В случае объединения она лишится статуса юридического лица, всех прав и своего шанса на развитие. Исторически прославленная Идрица станет ни посёлком городского типа, ни даже селом, а просто населённым пунктом, а по факту - нищей и вечно чего-то просящей у Себежа обузой.
Все мы понимаем, что после ликвидации городского поселения «Идрица» Себеж, полностью владея бюджетным кошельком, будет самостоятельно решать, каким образом распределять финансовые потоки, какие учреждения продолжат существовать, а какие в целях оптимизации и экономии стоит закрыть.
Бюджет Идрицы на 2020 год составляет более 10 миллионов рублей. Но не стоит забывать, что, согласно законодательству РФ, финансирование здравоохранения, образования и культуры ложится на плечи района. Средства в эти сферы поступают из областного и федерального бюджетов, а Себеж лишь их распределяет. Мы не можем ни напрямую участвовать в муниципальных программах, ни самостоятельно проводить целенаправленную политику на улучшение условий без санкции районного центра. Себеж же этим пользуется, считая, что районный бюджет - это сугубо себежские деньги.
Району абсолютно наплевать на то, что происходит в Идрице. Вы своими глазами видели, что такая ситуация на протяжении многих лет привела к тому, что поселок находился в ужаснейшем положении, начиная от качества дорог и до состояния основных учреждений культуры и здравоохранения.
По сути, сейчас нам предлагают отдать свой бюджет в Себеж, чтобы лишить возможности напрямую заниматься частью вопросов местного самоуправления. Глава района говорит об мифической экономии бюджетных средств в связи с ликвидацией администрации, при этом предлагая посадить в Идрицу аппарат для передачи запросов в Себеж сравнимый с численностью нынешних чиновников, а стоимость обслуживания зданий не изменится.
Декларативно объединение должно способствовать ускорению социально-экономического развития территории и повышению уровня жизни населения, однако учитывая количество населения, объединение будет лишь тормозить достижение указанных целей. Это могло бы иметь успех в том случае, если бы объединялся районный центр с небольшими деревнями населением до тысячи человек. Здесь же по сути равные субъекты пытаются слить воедино, лишив один из них самостоятельности, хотя закон предполагает возможность не изменять административное деление района. Справочно: по данным на начало 2020 года, численность населения города Себеж составляет 5339 человек, пгт Идрица - 4467. Разница около 850 человек. Идрица - 15 по численности городской населенный пункт Псковской области, больше 10 районных центров.
По Вашей инициативе многое сделано для того, чтобы об Идрице узнали и заговорили на всех уровнях власти и общественных организаций России. Позитивные преобразования в благоустройстве посёлка смогли состояться именно по причине Вашего внимания к Идрице. Мы готовимся к празднику 75-летия Победы!
Идричане не хотят упустить момент в угоду сиюминутным преимуществам единичных чиновников, а готовы подойти со всей ответственностью к нашему будущему. В связи с этим просим Вашей поддержки и помощи в решении данного вопроса. Сейчас граждане инициативно собирают подписи против объединения и готовы бороться до последнего! Ликвидировав однажды, мы никогда в жизни больше не получим возможности воссоздать снова, а нам здесь жить!
Процедура утраты Идрицей статуса муниципального образования в юбилейный год Победы является верхом цинизма и кощунства со стороны местных и районных властей.
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Адресованное Михаилу Ведерникову обращение с просьбой не допустить ликвидации поселка Идрица
В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило письмо-обращение от жителей поселка Идрица Себежского района, адресованное губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Местные жители просят губернатора не допустить ликвидации городского поселения. Публикуем в оригинальном виде.
2020 год Указом Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 года объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также в целях сохранения исторической памяти.
В течение всего года в стране будут проходить торжественные мероприятия, в то время как на Родине Знамени Победы праздник может прозвучать финальным аккордом самостоятельности Идрицы, которая останется лишь памятью в исторических альбомах и книгах.
Депутаты Себежского района выступили с инициативой (решение № 146 от 06.12.2019) о преобразовании городского поселения «Идрица», входящего в состав Себежского района Псковской области, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа.
24 января 2020 года в идрицком КДК состоялись публичные слушания по вопросу ликвидации городского поселения «Идрица», на котором районные власти не смогли представить никаких финансово-экономических выкладок в пользу объединения. Полный зал выразил несогласие с инициативой ликвидации администрации путем преобразования.
Окончательное же решение в эту пятницу должны принять местные депутаты на очередной сессии, однако некоторые народные избранники в угоду обещанных личных карьерных успехов в будущем муниципальном округе и других бенефиций, отказываются не просто исполнять волю, но даже слушать граждан, которые их избирали.
Для идричан вопрос самостоятельности напрямую связан с будущим Идрицы. В случае объединения она лишится статуса юридического лица, всех прав и своего шанса на развитие. Исторически прославленная Идрица станет ни посёлком городского типа, ни даже селом, а просто населённым пунктом, а по факту - нищей и вечно чего-то просящей у Себежа обузой.
Все мы понимаем, что после ликвидации городского поселения «Идрица» Себеж, полностью владея бюджетным кошельком, будет самостоятельно решать, каким образом распределять финансовые потоки, какие учреждения продолжат существовать, а какие в целях оптимизации и экономии стоит закрыть.
Бюджет Идрицы на 2020 год составляет более 10 миллионов рублей. Но не стоит забывать, что, согласно законодательству РФ, финансирование здравоохранения, образования и культуры ложится на плечи района. Средства в эти сферы поступают из областного и федерального бюджетов, а Себеж лишь их распределяет. Мы не можем ни напрямую участвовать в муниципальных программах, ни самостоятельно проводить целенаправленную политику на улучшение условий без санкции районного центра. Себеж же этим пользуется, считая, что районный бюджет - это сугубо себежские деньги.
Району абсолютно наплевать на то, что происходит в Идрице. Вы своими глазами видели, что такая ситуация на протяжении многих лет привела к тому, что поселок находился в ужаснейшем положении, начиная от качества дорог и до состояния основных учреждений культуры и здравоохранения.
По сути, сейчас нам предлагают отдать свой бюджет в Себеж, чтобы лишить возможности напрямую заниматься частью вопросов местного самоуправления. Глава района говорит об мифической экономии бюджетных средств в связи с ликвидацией администрации, при этом предлагая посадить в Идрицу аппарат для передачи запросов в Себеж сравнимый с численностью нынешних чиновников, а стоимость обслуживания зданий не изменится.
Декларативно объединение должно способствовать ускорению социально-экономического развития территории и повышению уровня жизни населения, однако учитывая количество населения, объединение будет лишь тормозить достижение указанных целей. Это могло бы иметь успех в том случае, если бы объединялся районный центр с небольшими деревнями населением до тысячи человек. Здесь же по сути равные субъекты пытаются слить воедино, лишив один из них самостоятельности, хотя закон предполагает возможность не изменять административное деление района. Справочно: по данным на начало 2020 года, численность населения города Себеж составляет 5339 человек, пгт Идрица - 4467. Разница около 850 человек. Идрица - 15 по численности городской населенный пункт Псковской области, больше 10 районных центров.
По Вашей инициативе многое сделано для того, чтобы об Идрице узнали и заговорили на всех уровнях власти и общественных организаций России. Позитивные преобразования в благоустройстве посёлка смогли состояться именно по причине Вашего внимания к Идрице. Мы готовимся к празднику 75-летия Победы!
Идричане не хотят упустить момент в угоду сиюминутным преимуществам единичных чиновников, а готовы подойти со всей ответственностью к нашему будущему. В связи с этим просим Вашей поддержки и помощи в решении данного вопроса. Сейчас граждане инициативно собирают подписи против объединения и готовы бороться до последнего! Ликвидировав однажды, мы никогда в жизни больше не получим возможности воссоздать снова, а нам здесь жить!
Процедура утраты Идрицей статуса муниципального образования в юбилейный год Победы является верхом цинизма и кощунства со стороны местных и районных властей.
С уважением, инициативная группа жителей Идрицы