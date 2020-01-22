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В Пскове ветер повалил памятный знак рядом с церковью Косьмы и Дамиана. ФОТО и ВИДЕО
В Пскове повалило памятный знак рядом с церковью Косьмы и Дамиана, свидетельствующий о том, что данный храм входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, хрупкая конструкция не выдержала порывов сильного ветра.
Напомним, по итогам рассмотрения на 43-й сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены десять церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».
Минувшей осенью рядом со всеми памятниками, включенными в Список ЮНЕСКО, появились памятные знаки. Очевидцы уже тогда высказывали сомнения в их прочности.
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В Пскове ветер повалил памятный знак рядом с церковью Косьмы и Дамиана. ФОТО и ВИДЕО
В Пскове повалило памятный знак рядом с церковью Косьмы и Дамиана, свидетельствующий о том, что данный храм входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, хрупкая конструкция не выдержала порывов сильного ветра.
Напомним, по итогам рассмотрения на 43-й сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены десять церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».
Минувшей осенью рядом со всеми памятниками, включенными в Список ЮНЕСКО, появились памятные знаки. Очевидцы уже тогда высказывали сомнения в их прочности.