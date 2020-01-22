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Интерактив: По Пскову ходят подозрительные «газовики»
К нам недавно, 12 февраля, приходили, как они представились, газовики. Сказали, что в выходные будут проводиться какие-то работы на газовых сетях, просили перекрыть краны к газовому оборудованию. Я слышал, что и по дому №6-а, на улице Яна Фабрициуса, тоже ходили. Никакого объявления у нас на подъезде нет - обычно, если что-то делают, пишут, мало ли кого дома не будет. Я к чему, это вообще законно? А если кого-то не предупредят, и он кран не перекроет?
«Однозначно могу сказать, что это не наши сотрудники, - отметили в организации.- У нас не запланировано никаких работ на эти дни на газовых сетях по указанным адресам. Если АО "Газпром газораспределение Псков" проводит работы - мы всегда оповещаем абонентов по телефону, вешаем объявления. Наши сотрудники узнаваемы - они одеты в фирменную одежду с логотипом организации, имеют при себе удостоверение. Они не предлагают купить оборудование, а все расчеты с абонентом производятся только на основании акта выполненных работ и безналичным способом».
Также представители организации добавили, что если у абонентов есть сомнения в том, настоящие ли газовики к ним пришли, как минимум нужно спросить удостоверение и узнать, в какой организации они работают.
«Выполнять работы на вашем газовом оборудовании имеет право только организация, с которой у собственника заключен договор на техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Любая эксплуатация объектов сетей газораспределения должна осуществляться газораспределительными (ГРО) или другими эксплуатационными организациями, оказывающими услуги по их техническому обслуживанию и ремонту на законном основании. При отсутствии договора такого основания нет, - подчеркнули в компании. - Газовые сети должны быть, прежде всего, безопасны и эффективны для того, кто ими пользуется. А это возможно только в том случае, если они построены, эксплуатируются и обслуживаются с соблюдением всех требований проектной документации».
В организации заострили внимание: «Ситуация, когда в работу газовой системы вмешиваются "специалисты" очень опасна - это может привести к авариям или разрушениям зданий или сооружений, нарушения режимов газоснабжения и даже человеческим жертвам. Поэтому мы призываем всех граждан к бдительности: всегда проверяйте, что за специалисты к вам пришли, не стесняйтесь спрашивать удостоверение и уточнять, действительно ли они работают в названной организации».
Напоминаем, что в случае прекращения подачи газа, а также при обнаружения запаха газа нужно срочно звонить по телефонам 04, 104, 79 - 01 - 41. Аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Псков» работает круглосуточно.
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Интерактив: По Пскову ходят подозрительные «газовики»
К нам недавно, 12 февраля, приходили, как они представились, газовики. Сказали, что в выходные будут проводиться какие-то работы на газовых сетях, просили перекрыть краны к газовому оборудованию. Я слышал, что и по дому №6-а, на улице Яна Фабрициуса, тоже ходили. Никакого объявления у нас на подъезде нет - обычно, если что-то делают, пишут, мало ли кого дома не будет. Я к чему, это вообще законно? А если кого-то не предупредят, и он кран не перекроет?
Антон
Источник: pixabay.com
Прокомментировать данную ситуацию Псковская Ленте Новостей попросила АО «Газпром газораспределение Псков»:
«Однозначно могу сказать, что это не наши сотрудники, - отметили в организации.- У нас не запланировано никаких работ на эти дни на газовых сетях по указанным адресам. Если АО "Газпром газораспределение Псков" проводит работы - мы всегда оповещаем абонентов по телефону, вешаем объявления. Наши сотрудники узнаваемы - они одеты в фирменную одежду с логотипом организации, имеют при себе удостоверение. Они не предлагают купить оборудование, а все расчеты с абонентом производятся только на основании акта выполненных работ и безналичным способом».
Также представители организации добавили, что если у абонентов есть сомнения в том, настоящие ли газовики к ним пришли, как минимум нужно спросить удостоверение и узнать, в какой организации они работают.
«Выполнять работы на вашем газовом оборудовании имеет право только организация, с которой у собственника заключен договор на техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Любая эксплуатация объектов сетей газораспределения должна осуществляться газораспределительными (ГРО) или другими эксплуатационными организациями, оказывающими услуги по их техническому обслуживанию и ремонту на законном основании. При отсутствии договора такого основания нет, - подчеркнули в компании. - Газовые сети должны быть, прежде всего, безопасны и эффективны для того, кто ими пользуется. А это возможно только в том случае, если они построены, эксплуатируются и обслуживаются с соблюдением всех требований проектной документации».
В организации заострили внимание: «Ситуация, когда в работу газовой системы вмешиваются "специалисты" очень опасна - это может привести к авариям или разрушениям зданий или сооружений, нарушения режимов газоснабжения и даже человеческим жертвам. Поэтому мы призываем всех граждан к бдительности: всегда проверяйте, что за специалисты к вам пришли, не стесняйтесь спрашивать удостоверение и уточнять, действительно ли они работают в названной организации».
Напоминаем, что в случае прекращения подачи газа, а также при обнаружения запаха газа нужно срочно звонить по телефонам 04, 104, 79 - 01 - 41. Аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Псков» работает круглосуточно.