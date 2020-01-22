Интерактив: Из-за открытого люка переживаем за пушкиногорских детей

Путин выразил Зеленскому соболезнования в связи с гибелью 8 украинцев в ДТП в Псковской области

Из-за ДТП на Троицком мосту в Пскове образовалась пробка

Мероприятия в память о воинах-интернационалистах пройдут в Псковской области

В ДТП на трассе в Пустошкинском районе погибли закарпатцы