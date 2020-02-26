Интерактив: И это питьевая вода?

Охотничьи билеты и разрешения на строительство псковичам будут выдавать в электронном виде

Полностью закончить строительство «Социального городка» в Псковском районе хотят в 2022 году

Проект ликвидации псковской городской свалки завершат в этом году

Не позднее 2 марта более 12,8 тысяч работодателей Псковской области должны сдать сведения о стаже своих работников за 2019 год