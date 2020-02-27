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Президент Федерации каратэ города Пскова Сергей Богданов написал открытое письмо губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову:
«Здравствуйте, Михаил Юрьевич! Я президент Федерации каратэ города Пскова. Мы в очередной раз принципиально отказались от участия в Фестивале боевых искусств, посвященных памяти 6-й роты, так как в областном спорткомитете нам пояснили, что участие юных спортсменом бесплатное. Но в реальности оказалось, что председатель региональной Федерации Всестилевого каратэ России, он же - зам. главы Гдовского района - Вячеслав Белов, установил собственные расценки за участие: 800-1000 руб. с человека. Он же сам там собрал не менее 50 спортсменов. И это происходит не первый год. Спасибо, за понимание».
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Интерактив: Грязный бизнес на памяти 6-й роты
Президент Федерации каратэ города Пскова Сергей Богданов написал открытое письмо губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову:
«Здравствуйте, Михаил Юрьевич! Я президент Федерации каратэ города Пскова. Мы в очередной раз принципиально отказались от участия в Фестивале боевых искусств, посвященных памяти 6-й роты, так как в областном спорткомитете нам пояснили, что участие юных спортсменом бесплатное. Но в реальности оказалось, что председатель региональной Федерации Всестилевого каратэ России, он же - зам. главы Гдовского района - Вячеслав Белов, установил собственные расценки за участие: 800-1000 руб. с человека. Он же сам там собрал не менее 50 спортсменов. И это происходит не первый год. Спасибо, за понимание».