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Интерактив: Боимся, что наш дом уплывет куда-нибудь
Под наш дом в Заплюсье на улице Римского-Корсакова, 6 течет вода. Подвала нет, водная разводка сделана под домом. Проблема началась с осени, когда в соседнем подъезде лопнула труба. И вот эта вода хлынула к нам. Потолок обвалился, пол гнется, стены лопаются, парит, вода хлещет прямо под пол.
Соседи с первого этажа говорили, что у них сырость и испарения, а теперь и у нас на втором этаже сырость пошла. Дом и так старый, в основном у нас живут пенсионеры и инвалиды. Потолки и стены лопаются, сырость. А снаружи дом будто в него из пулемета стреляли!
Есть у нас ООО «Наш дом». Собирают с нас деньги, а толку нет. На людей в суд подают, а сами ноль без палочки. Придут, поковыряют - как бы совсем не доломали чего-нибудь. В районной администрации нам сказали ждать перевыборов управляющей компании. Вешают нам ее на уши, чтобы за нее голосовали, но под другим названием.
Пришли и сказали - будем делать только когда отопление кончится. А это через два месяца! Боимся, что наш дом просто уплывет куда-нибудь.
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Интерактив: Боимся, что наш дом уплывет куда-нибудь
Под наш дом в Заплюсье на улице Римского-Корсакова, 6 течет вода. Подвала нет, водная разводка сделана под домом. Проблема началась с осени, когда в соседнем подъезде лопнула труба. И вот эта вода хлынула к нам. Потолок обвалился, пол гнется, стены лопаются, парит, вода хлещет прямо под пол.
Соседи с первого этажа говорили, что у них сырость и испарения, а теперь и у нас на втором этаже сырость пошла. Дом и так старый, в основном у нас живут пенсионеры и инвалиды. Потолки и стены лопаются, сырость. А снаружи дом будто в него из пулемета стреляли!
Есть у нас ООО «Наш дом». Собирают с нас деньги, а толку нет. На людей в суд подают, а сами ноль без палочки. Придут, поковыряют - как бы совсем не доломали чего-нибудь. В районной администрации нам сказали ждать перевыборов управляющей компании. Вешают нам ее на уши, чтобы за нее голосовали, но под другим названием.
Пришли и сказали - будем делать только когда отопление кончится. А это через два месяца! Боимся, что наш дом просто уплывет куда-нибудь.
Татьяна Леонидовна