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Интерактив: О том, чем могут обернуться благие намерения
Переулок имени Залита (бывший Кладбищенский) находится недалеко от центра Пскова. В 10 минутах ходьбы пешком до Летнего сада. Не припомню, а я проживаю здесь 56 лет, чтобы хоть раз на переулке проводились какие-либо уборочные работы, фонарей и освещения не было как при СССР, так нет и сейчас.
Буквально на днях переулок был весь занесен снегом, результат последнего обильного снегопада. Мы давно смирились с такой ситуацией и, как правило, расчищаем его от снега самостоятельно, равно как и выезд на городскую дорогу, ведущую в центр.
Сегодня, как «снег на голову», равно «событию века», его решил «почистить» неизвестный трактор. Да вот беда в том, что снег-то уже давно смыло дождем, и благие намерения обернулись лишь грязной кашей и расквашенным подъездом к домам.
Вот я и задаюсь вопросом, это что, издевательство или злая шутка? Сразу на ум приходит известное выражение - хотели как лучше а получилось…
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Интерактив: О том, чем могут обернуться благие намерения
Переулок имени Залита (бывший Кладбищенский) находится недалеко от центра Пскова. В 10 минутах ходьбы пешком до Летнего сада. Не припомню, а я проживаю здесь 56 лет, чтобы хоть раз на переулке проводились какие-либо уборочные работы, фонарей и освещения не было как при СССР, так нет и сейчас.
Буквально на днях переулок был весь занесен снегом, результат последнего обильного снегопада. Мы давно смирились с такой ситуацией и, как правило, расчищаем его от снега самостоятельно, равно как и выезд на городскую дорогу, ведущую в центр.
Сегодня, как «снег на голову», равно «событию века», его решил «почистить» неизвестный трактор. Да вот беда в том, что снег-то уже давно смыло дождем, и благие намерения обернулись лишь грязной кашей и расквашенным подъездом к домам.
Вот я и задаюсь вопросом, это что, издевательство или злая шутка? Сразу на ум приходит известное выражение - хотели как лучше а получилось…
Александр Волков