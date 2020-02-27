Фотофакт: Небезопасные прогулки по улице Юбилейной

Правительство временно запретило вывозить медизделия из России

Островичка украла из магазина 12 упаковок форели и семги

Продовольственную ярмарку в Пскове переносят с улицы Яна Фабрициуса

На вопрос о законности проживания котов в подвалах жилых домов ответили псковские чиновники