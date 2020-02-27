Интерактив: На Яна Фабрициуса перегородили дорогу в аптеку, зато к винно-водочному оставили

Александр Седунов: Полностью освободить школы от мобильных телефонов будет весьма проблематично

«Танцем жизни» отметит свое 10-летие великолукская школа балета для взрослых «СтоПа»

В петербургском вузе запретили здороваться за руку и обниматься

Александр Котов: Мы будем настаивать, чтобы объем средств на жилье для медработников увеличивался

В УФСИН России по Псковской области празднуют 141 год со дня образования УИС

Найденная в бессознательном состоянии на улице в Великих Луках учительница скончалась в больнице

Александр Седунов: К 2022 году в Псковской области не останется ни одной школы, где не будет «Точек роста»

Александр Нестерук: Вероятность того, что инфекция коронавируса будет в Пскове, есть