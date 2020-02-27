* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: Одни дома, или в Соловьях родители опасаются незваных гостей
Внимание, мошенники! В деревне Соловьи молодые люди ходят по квартирам, пытаются ближе познакомиться и приглашают на большую ярмарку в Дом культуры, которой на самом деле не будет. Администрация ДК уже заявила, что ни о какой ярмарке в сегодняшних условиях угрозы коронавируса не может быть и речи.
Везде объявили о том, что дети сидят дома, при этом родители в это время, как обычно, находятся на работе. А вдруг кто-то и откроет дверь. Мне страшно за детей! Сама свидетель этих хождений. Интересно, что у нас многие работают на предприятии «ПсковАгроИнвест», где обед строго с 12.00 до 13.00. Так эти «товарищи» дожидаются, пока все разъедутся, а потом идут в подъезд.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Одни дома, или в Соловьях родители опасаются незваных гостей
Внимание, мошенники! В деревне Соловьи молодые люди ходят по квартирам, пытаются ближе познакомиться и приглашают на большую ярмарку в Дом культуры, которой на самом деле не будет. Администрация ДК уже заявила, что ни о какой ярмарке в сегодняшних условиях угрозы коронавируса не может быть и речи.
Везде объявили о том, что дети сидят дома, при этом родители в это время, как обычно, находятся на работе. А вдруг кто-то и откроет дверь. Мне страшно за детей! Сама свидетель этих хождений. Интересно, что у нас многие работают на предприятии «ПсковАгроИнвест», где обед строго с 12.00 до 13.00. Так эти «товарищи» дожидаются, пока все разъедутся, а потом идут в подъезд.
Предупредите своих близких и друзей!