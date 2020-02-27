Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Легендарный БГ в Пскове!
Ангарский дом для псковичей
Дело Гавунаса
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Бесплатные советы юристов псковичам
Парк для людей, попавших в беду
 
 
 
ещё Интерактив 27.02.2020 19:1310 Интерактив: И это питьевая вода? 19.03.2020 17:200 Интерактив: Про дату выборов даже в университете-то знали не все 18.03.2020 14:034 Интерактив: Одни дома, или в Соловьях родители опасаются незваных гостей 17.03.2020 17:418 Интерактив: Белый автомобиль врезался в красный и скрылся 17.03.2020 16:5712 Фотофакт: Начался ремонт тротуара вдоль Рижского проспекта, 14 14.03.2020 21:2812 Фотофакт: Около здания городской администрации что-то тянут
 
 
 
Самое популярное 19.03.2020 13:2117 Губернатор Михаил Ведерников сообщил о первых случаях коронавируса в Псковской области 13.03.2020 11:3916 Уголовное дело возбуждено в отношении главы Палкинского района Евгения Седова 12.03.2020 15:4913 Коронавирус. Паника!? 17.03.2020 07:5620 Псковичи скупают крупы, макароны и сахар 15.03.2020 18:0011 Каникулы в школах Псковской области начнутся с 16 марта для предотвращения коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Про дату выборов даже в университете-то знали не все

19.03.2020 17:20|ПсковКомментариев: 0

Прочитал статью на ПЛН про наш университет. Хорошая статья, не со всем согласен, но в общем и целом все по делу написано. Но я о другом.

Работаю в университете я с 2011 года, застал все изменения и преобразования. Помню, как Демьяненко Юрий Анатольевич нас немного реформировал. Не стану скрывать - роптали и сопротивлялись. Особенно когда нас, педагогов-гуманитариев, активно объединяли с политехом.

По прошествии времени понимаю, что тогда все было культурно и по-человечески. Я был тогда простым «старпером» (старшим преподавателем на кафедре), но даже мое мнение руководству было небезынтересно.

А в этот раз – даже слов литературных непросто подобрать. Вот вы пишете в статье, что о выборах не было информации. Я вам больше скажу – про дату выборов и в университете-то знали не все. Ученый совет и конференция весь год прореживались от неугодных и строптивых, кто мог иметь «особое мнение» по поводу Натальи Анатольевны. Подобрали оппонентов ей. Володю Дмитриева я знаю хорошо еще с начала 2000-х годов, когда он на истфаке преподавал. Хороший Володя человек, но он же и не скрывал, что участвует в игре в поддавки, потому что Ильина предложила и попробуй-ка откажись. А вторая соперница и вовсе подруга ректора.

На кафедре атмосфера просто никакая. Мы тут попробовали обсудить выборы ректора, так оказалось, и говорить не о чем. Не интересно это никому. Больше думаем о том, какие она теперь реформы начнет. Мы уже сами не понимаем, кем и где работаем. На сайте одна информация, в трудовой книжке другая. Все в ожидании, но информации нет. Потому что Наталья Анатольевна, если с кем-то и обсуждает, то в узком кругу «друзей и подруг». А профессорско-преподавательскому составу все доводят в директивной форме – бегом исполнять, «нет времени на раскачку».

Вот так и живем. Ничего тут не изменится, но от себя лично и, думаю, что от основной массы коллектива университета, хочу поблагодарить за интерес к этой теме.

Сергей, доцент ПсковГУ

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 466 человек
19.03.2020, 17:300 Зампрокурора области проведет встречу с жителями Невельского района 19.03.2020, 17:200 Интерактив: Про дату выборов даже в университете-то знали не все 19.03.2020, 17:140 В Псковской области утверждены сроки весенней охоты - с 4 по 13 апреля 19.03.2020, 17:123 Женский монастырь изготовит ладан с усиленным противовирусным эффектом
19.03.2020, 17:030 В Госдуму внесли проект о дополнительных гарантиях владельцам квартир в аварийных домах 19.03.2020, 16:510 Озвучена средняя зарплата директора департамента по работе с клиентами в Пскове 19.03.2020, 16:493 Топорный университет 19.03.2020, 16:400 Минпромторг пообещал возвращение антисептиков в аптеки к 23 марта
19.03.2020, 16:391 Мама ребенка, больного диабетом, проведет одиночный пикет в Пскове 19.03.2020, 16:320 Госдума приняла законы, направленные на обеспечение граждан качественными и доступными лекарствами в рамках борьбы с коронавирусом 19.03.2020, 16:260 Масок нет - продукты есть: «Народный контроль» проверил псковские аптеки и супермаркеты 19.03.2020, 16:210 Сын кавалера ордена Мужества принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти сотрудников спецназа ФСИН России, погибших при исполнении служебного долга
19.03.2020, 16:100 В России ужесточат ответственность за продажу фальсифицированных лекарств через Интернет 19.03.2020, 16:102 Уполномоченный по правам человека проверила аптеки на наличие антисептиков и масок 19.03.2020, 15:590 Росгвардия информирует псковичей о сроке уплаты административных штрафов 19.03.2020, 15:540 Псковичей просят временно не посещать кассу филармонии для обмена или сдачи приобретенных билетов
19.03.2020, 15:484 Олег Мыслевич о голосовании по поправкам в Конституцию: Это очень важный день в жизни каждого россиянина 19.03.2020, 15:320 Профсоюзы: Эпидемия коронавируса не помешает проведению первомайских акций 19.03.2020, 15:310 В Псковской области 35 человек погибли за два месяца в результате ДТП 19.03.2020, 15:210 Ввоз более 20 тонн фиников из Туниса запретили в Псковской области
19.03.2020, 15:090 На крыши машин ДПС могут установить видеокамеры для фиксации ситуации на дорогах 19.03.2020, 15:002 Псковская область полностью готова к посевной 19.03.2020, 14:570 Госдума усиливает защиту капиталовложений и инвестиций 19.03.2020, 14:551 «Мехуборка» вывезла ТКО из 14 печорских деревень
19.03.2020, 14:550 Организацию занятости сложных подростков обсудили в Пскове 19.03.2020, 14:527 «Единая Россия» подключит весь партийный ресурс для борьбы с коронавирусом 19.03.2020, 14:460 К весеннему паводку и пожароопасному периоду готовится Псковская область 19.03.2020, 14:440 Москвичам начали продавать готовый «набор паникера» с крупой и туалетной бумагой
19.03.2020, 14:400 Жириновский предложил депутатам приносить еду с собой в Госдуму 19.03.2020, 14:390 Поезд Таллин-Москва-Петербург отменят из-за коронавируса с пятницы 19.03.2020, 14:373 В Псковской области на борьбу с борщевиком выделено 5 млн рублей 19.03.2020, 14:271 Псковская рыбоохрана, полиция и таможня провели рейд с применением вертолета
19.03.2020, 14:100 Российским ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса 19.03.2020, 14:020 Госинспекция труда в Псковской области разъяснила, как принимает заявления в условиях ограничительных мер по предупреждению коронавируса 19.03.2020, 14:000 Более 1300 псковских семей получают ежемесячную выплату из средств маткапитала 19.03.2020, 13:562 Светлана Мельничук о поправках в Конституцию: Мы должны оберегать наши традиции и не допускать никаких глупостей
19.03.2020, 13:380 Председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области призвал пользоваться льготной сельской ипотекой 19.03.2020, 13:350 Региональный избирком провел расширенное совещание с председателями и бухгалтерами ТИК 19.03.2020, 13:2117 Губернатор Михаил Ведерников сообщил о первых случаях коронавируса в Псковской области 19.03.2020, 13:202 В Великих Луках на путепроводе столкнулись иномарки, есть пострадавшие: ВИДЕО момента аварии
19.03.2020, 13:106 В Орлецах ведется подготовка к расширению кладбища 19.03.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция «коронавирусного» выпуска программы «Сообразим на троих» 19.03.2020, 12:590 МВД запускает онлайн-акцию к 75-й годовщине Победы 19.03.2020, 12:460 Бизнес-омбудсмен направил в администрацию Псковской области предложения по мерам поддержки предпринимателей
19.03.2020, 12:450 Пьяного водителя «Ауди» остановили полицейские на Рижском проспекте в Пскове 19.03.2020, 12:390 В Госдуме подготовят законопроект об уголовной ответственности для нарушивших карантин 19.03.2020, 12:360 В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно соблюдать карантин дома 19.03.2020, 12:331 Правительство будет отслеживать цены в России
19.03.2020, 12:320 Псковская область занимает 2 место по СЗФО по производству рапса 19.03.2020, 12:300 «Кто и как выбирал ректора?»: подписчики паблика ПсковГУ комментируют результаты избрания Натальи Ильиной 19.03.2020, 12:280 Лжеслужащие банков лишили псковичек около 250 тысяч рублей 19.03.2020, 12:250 «Сообразим на троих»: Жизнь в условиях пандемии коронавируса
19.03.2020, 12:170 Что представляет собой электронная подпись и зачем она нужна, рассказали в Росреестре Псковской области 19.03.2020, 12:161 Правительство РФ вводит мораторий для бизнеса по выплате страховых взносов и отсрочку на уплату аренды 19.03.2020, 12:111 Псковичка подозревается в фиктивной регистрации иностранцев 19.03.2020, 12:090 ЦИК России изучает возможность проведения онлайн-голосования по Конституции в разных регионах
19.03.2020, 12:070 Следователи выясняют обстоятельства гибели рыбака в реке Великой 19.03.2020, 12:030 С 19 марта прекращен прием граждан в псковском управлении Минюста 19.03.2020, 11:580 Роскачество проверило томатный сок 19.03.2020, 11:570 Дарим то, что вам необходимо: Строительная компания «Ангарский дом» запускает весенние суперакции
19.03.2020, 11:560 В России прогнозируют аномальное нашествие клещей из-за теплой зимы 19.03.2020, 11:540 Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети 19.03.2020, 11:532 Временно закрыты музейные экспозиции в Изборске, Музее истории города Печоры и Музее-усадьбе народа сето 19.03.2020, 11:413 Топ-15 нелепых мифов о коронавирусе
19.03.2020, 11:361 Водителя в состоянии сильного опьянения остановили в Опочке 19.03.2020, 11:320 Членство главы Палкинского района Евгения Седова в «Единой России» приостановлено  19.03.2020, 11:311 Минобрнауки разрешило вузам сдвигать сессию из-за коронавируса 19.03.2020, 11:284 ПсковГУ: Творческий кризис
19.03.2020, 11:125 Россияне уверены, что медицинские службы смогут защитить население страны от коронавируса - опрос 19.03.2020, 11:108 5 тысяч жителей Псковской области заболели гриппом и ОРВИ за неделю 19.03.2020, 11:070 В Псковском филиале Академии ФСИН России подвели итоги конкурса плакатов «Энергосбережение - важное умение» 19.03.2020, 11:001 В России скончался первый пациент с коронавирусом
19.03.2020, 10:541 Сливочное масло из Польши не прошло ветеринарный контроль в Псковской области 19.03.2020, 10:530 В новом детском саду в Неелово ведется монтаж канализационных и водопроводных сетей 19.03.2020, 10:441 С 23 марта обслуживание клиентов АО «Псковэнергосбыт» будет временно проходить в дистанционном режиме 19.03.2020, 10:390 Прокуратура Пскова помогла сиротам получить жилье
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.