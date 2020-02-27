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Интерактив: Про дату выборов даже в университете-то знали не все
Прочитал статью на ПЛН про наш университет. Хорошая статья, не со всем согласен, но в общем и целом все по делу написано. Но я о другом.
Работаю в университете я с 2011 года, застал все изменения и преобразования. Помню, как Демьяненко Юрий Анатольевич нас немного реформировал. Не стану скрывать - роптали и сопротивлялись. Особенно когда нас, педагогов-гуманитариев, активно объединяли с политехом.
По прошествии времени понимаю, что тогда все было культурно и по-человечески. Я был тогда простым «старпером» (старшим преподавателем на кафедре), но даже мое мнение руководству было небезынтересно.
А в этот раз – даже слов литературных непросто подобрать. Вот вы пишете в статье, что о выборах не было информации. Я вам больше скажу – про дату выборов и в университете-то знали не все. Ученый совет и конференция весь год прореживались от неугодных и строптивых, кто мог иметь «особое мнение» по поводу Натальи Анатольевны. Подобрали оппонентов ей. Володю Дмитриева я знаю хорошо еще с начала 2000-х годов, когда он на истфаке преподавал. Хороший Володя человек, но он же и не скрывал, что участвует в игре в поддавки, потому что Ильина предложила и попробуй-ка откажись. А вторая соперница и вовсе подруга ректора.
На кафедре атмосфера просто никакая. Мы тут попробовали обсудить выборы ректора, так оказалось, и говорить не о чем. Не интересно это никому. Больше думаем о том, какие она теперь реформы начнет. Мы уже сами не понимаем, кем и где работаем. На сайте одна информация, в трудовой книжке другая. Все в ожидании, но информации нет. Потому что Наталья Анатольевна, если с кем-то и обсуждает, то в узком кругу «друзей и подруг». А профессорско-преподавательскому составу все доводят в директивной форме – бегом исполнять, «нет времени на раскачку».
Вот так и живем. Ничего тут не изменится, но от себя лично и, думаю, что от основной массы коллектива университета, хочу поблагодарить за интерес к этой теме.
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Интерактив: Про дату выборов даже в университете-то знали не все
Прочитал статью на ПЛН про наш университет. Хорошая статья, не со всем согласен, но в общем и целом все по делу написано. Но я о другом.
Работаю в университете я с 2011 года, застал все изменения и преобразования. Помню, как Демьяненко Юрий Анатольевич нас немного реформировал. Не стану скрывать - роптали и сопротивлялись. Особенно когда нас, педагогов-гуманитариев, активно объединяли с политехом.
По прошествии времени понимаю, что тогда все было культурно и по-человечески. Я был тогда простым «старпером» (старшим преподавателем на кафедре), но даже мое мнение руководству было небезынтересно.
А в этот раз – даже слов литературных непросто подобрать. Вот вы пишете в статье, что о выборах не было информации. Я вам больше скажу – про дату выборов и в университете-то знали не все. Ученый совет и конференция весь год прореживались от неугодных и строптивых, кто мог иметь «особое мнение» по поводу Натальи Анатольевны. Подобрали оппонентов ей. Володю Дмитриева я знаю хорошо еще с начала 2000-х годов, когда он на истфаке преподавал. Хороший Володя человек, но он же и не скрывал, что участвует в игре в поддавки, потому что Ильина предложила и попробуй-ка откажись. А вторая соперница и вовсе подруга ректора.
На кафедре атмосфера просто никакая. Мы тут попробовали обсудить выборы ректора, так оказалось, и говорить не о чем. Не интересно это никому. Больше думаем о том, какие она теперь реформы начнет. Мы уже сами не понимаем, кем и где работаем. На сайте одна информация, в трудовой книжке другая. Все в ожидании, но информации нет. Потому что Наталья Анатольевна, если с кем-то и обсуждает, то в узком кругу «друзей и подруг». А профессорско-преподавательскому составу все доводят в директивной форме – бегом исполнять, «нет времени на раскачку».
Вот так и живем. Ничего тут не изменится, но от себя лично и, думаю, что от основной массы коллектива университета, хочу поблагодарить за интерес к этой теме.
Сергей, доцент ПсковГУ