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Интерактив: спасибо, что убрали мусор на Красноармейской набережной
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Интерактив: спасибо, что убрали мусор на Красноармейской набережной
Хочу поблагодарить подрядчиков за то, что они оперативно убрали мусор на Красноармейской набережной.
Всегда бы так! Все чистенько, даже не верится, что еще с утра здесь была совершенно другая картина.
Остается только надеяться, что люди постыдятся превращать набережную в то, чем она была до уборки. Не знаю, когда мы уже поймем, что чисто там, где не сорят?
С уважением, Светлана