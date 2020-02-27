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Интерактив: спасибо, что убрали мусор на Красноармейской набережной

21.03.2020 20:07|ПсковКомментариев: 1

Хочу поблагодарить подрядчиков за то, что они оперативно убрали мусор на Красноармейской набережной.

Всегда бы так! Все чистенько, даже не верится, что еще с утра здесь была совершенно другая картина.

  

Остается только надеяться, что люди постыдятся превращать набережную в то, чем она была до уборки. Не знаю, когда мы уже поймем, что чисто там, где не сорят?

С уважением, Светлана

Источник: Псковская Лента Новостей
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