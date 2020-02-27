Фотофакт: Очередь в ПТС в условиях угрозы коронавируса

Марина Гаращенко: Студенты-медики, привлекаемые для помощи врачам, не будут контактировать с пациентами

До обеда на горячую линию по профилактике коронавируса в Псковской области поступило более 350 звонков

Пропавшая в Пскове день назад пенсионерка найдена мертвой

В Псковскую область более десяти тысяч жителей вернулись из-за границы в период пандемии коронавируса

Свыше 16 тысяч в месяц будут платить переписчикам счетных и стационарных участков в Псковской области

Продажи презервативов в России выросли на 30% за неделю

Утвержден прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

По предварительным данным, коронавирус подозревается у 7 жителей Псковской области

Минтруд РФ: Денег в ФСС хватит на все выплаты, в том числе по больничным

В Псковской области создан ситуационный центр для оперативного мониторинга ситуации в экономике