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Псковичка выразила непонимание, на каком основании отменены продажи льготных проездных на июнь для работающих инвалидов. «Это такой вариант дискриминации?» - прислала она вопрос в редакцию Псковской Ленты Новостей.
ПЛН обратилась за комментарием в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Там проинформировали, что все льготы в общественном транспорте, установленные постановлением администрации области №437 от 19 декабря 2019 года, приостановлены указом губернатора №30 от 15 марта 2020 года. Исключение составляют льготные проездные билеты, приобретенные в апреле. Их действие распространяется на июнь.
«Льготные проездные билеты также могут приобрести работающие граждане, при условии, что у них на руках имеется справка с работы о том, что им необходимо передвигаться к месту работы общественным транспортом. Причем, действие билета распространяется на месяц, в котором выдана справка. Школьникам и студентам льготные проездные не продаются. Общегражданские проездные билеты можно приобрести в билетной кассе на улице Леона Поземского, 123 (2 этаж)», - уточнили на предприятии и добавили, что о льготах в общественном транспорте также можно узнать из постановления администрации Псковской области №93 от 31 марта 2020 года.
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Интерактив: Дискриминация пассажиров?
Псковичка выразила непонимание, на каком основании отменены продажи льготных проездных на июнь для работающих инвалидов. «Это такой вариант дискриминации?» - прислала она вопрос в редакцию Псковской Ленты Новостей.
ПЛН обратилась за комментарием в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Там проинформировали, что все льготы в общественном транспорте, установленные постановлением администрации области №437 от 19 декабря 2019 года, приостановлены указом губернатора №30 от 15 марта 2020 года. Исключение составляют льготные проездные билеты, приобретенные в апреле. Их действие распространяется на июнь.
«Льготные проездные билеты также могут приобрести работающие граждане, при условии, что у них на руках имеется справка с работы о том, что им необходимо передвигаться к месту работы общественным транспортом. Причем, действие билета распространяется на месяц, в котором выдана справка. Школьникам и студентам льготные проездные не продаются. Общегражданские проездные билеты можно приобрести в билетной кассе на улице Леона Поземского, 123 (2 этаж)», - уточнили на предприятии и добавили, что о льготах в общественном транспорте также можно узнать из постановления администрации Псковской области №93 от 31 марта 2020 года.