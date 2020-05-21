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Интерактив: Уже месяц не могу получить справку от Пенсионного фонда
Почти месяц пытаюсь получить справку у Пенсионного фонда, но не один сайт не работает. Пошел ногами, а там прием 2 человека за 30 минут и очередь на улице. Вопрос, а где остальные работники ПФР? И как получить услугу в режиме самоизоляции?
Александр
Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась за комментарием в региональное отделение Пенсионного фонда.
Заказать необходимую справку можно через сайт ПФР в разделе «Заказ справок и документов», а также через портал государственных услуг, заявили в отделении Пенсионного фонда по Псковской области.
Помимо этого, что гражданин может самостоятельно сформировать и распечатать нужную ему справку, он также может сразу направить ее себе на электронную почту.
В условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации Отделение ПРФ по Псковской области прием в клиентских службах Пенсионного фонда России ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые не предоставляются в электронном виде.
Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис «Запись на прием». Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет.
Также записаться на прием в клиентскую службу ПФР можно по телефонным номерам, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».
Большинство услуг Пенсионного фонда РФ можно получить дистанционно, без посещения клиентской службы ПФР. В том числе предварительно можно заказать документы (справки):
о размере пенсии и иных социальных выплат;
о сумме материнского капитала;
выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
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Интерактив: Уже месяц не могу получить справку от Пенсионного фонда
Почти месяц пытаюсь получить справку у Пенсионного фонда, но не один сайт не работает. Пошел ногами, а там прием 2 человека за 30 минут и очередь на улице. Вопрос, а где остальные работники ПФР? И как получить услугу в режиме самоизоляции?
Александр
Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась за комментарием в региональное отделение Пенсионного фонда.
Заказать необходимую справку можно через сайт ПФР в разделе «Заказ справок и документов», а также через портал государственных услуг, заявили в отделении Пенсионного фонда по Псковской области.
Помимо этого, что гражданин может самостоятельно сформировать и распечатать нужную ему справку, он также может сразу направить ее себе на электронную почту.
В условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации Отделение ПРФ по Псковской области прием в клиентских службах Пенсионного фонда России ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые не предоставляются в электронном виде.
Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис «Запись на прием». Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет.
Также записаться на прием в клиентскую службу ПФР можно по телефонным номерам, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».
Большинство услуг Пенсионного фонда РФ можно получить дистанционно, без посещения клиентской службы ПФР. В том числе предварительно можно заказать документы (справки):