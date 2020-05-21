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Интерактив: Жителям Заплюсья приходится дышать канализационными стоками
Почти 4 месяца в поселке Заплюсье Плюсского района на поверхность выпущены канализационные стоки. У дома №8 и №10 по улице Римского-Корсакова открыт канализационный колодец. Комиссия приезжала, обещали сделать до 1 июня. Ничего не сделано.
Организация вырыла котлован рядом с канализационно-насосной станцией и заполнила канализационными стоками. Людям приходится дышать этим.
Мои обращения в администрацию района, госкомитет по природопользованию, природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор результата не дали. Власть думает, народу полезно отдыхать с запахом канализации?
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Интерактив: Жителям Заплюсья приходится дышать канализационными стоками
Почти 4 месяца в поселке Заплюсье Плюсского района на поверхность выпущены канализационные стоки. У дома №8 и №10 по улице Римского-Корсакова открыт канализационный колодец. Комиссия приезжала, обещали сделать до 1 июня. Ничего не сделано.
Организация вырыла котлован рядом с канализационно-насосной станцией и заполнила канализационными стоками. Людям приходится дышать этим.
Мои обращения в администрацию района, госкомитет по природопользованию, природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор результата не дали. Власть думает, народу полезно отдыхать с запахом канализации?
Борис Наелкин, житель поселка Заплюсье