Фотофакт: Борщевик пробрался на улицу Калинина

Жители Порховского района поделились с губернатором опасениями по поводу возможного закрытия сельской школы

Военный комиссариат Пскова рассказал, кого обучит бесплатно на права категории «Е»

В Пскове более чем на 50% исполнен контракт по ремонту тротуаров на нескольких улицах