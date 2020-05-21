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Интерактив: Псковскую областную типографию намерены ликвидировать с 17 августа
В 70-е годы прошлого столетия Псков был крупным индустриальным городом. Прошло время, и от предприятий остались лишь воспоминания. Псковский регион стал убыточным. Но некоторые все же уцелели. В том числе и ГП ПО «Псковская областная типография», которая два года назад отметила 100-летие. Наша продукция пользуется большим авторитетом и в Пскове, и за пределами. Принимались заказы и из Москвы, и из Санкт-Петербурга. Мало таких типографий, которые еще работают с соблюдением всех правил и ГОСТов и работают со всеми типами файлов от заказчиков.
Типография пережила лихие времена и некоторых недобросовестных руководителей, которые разворовали все, что могли, и оставили в наследство одни долги. Работники старались отстоять «свой дом» и рассчитаться, но со старым оборудованием много не наработаешь. Кроме того, последний год типография работала без директора. Просьбы к администрации о покупке нового оборудования остались без ответа. И теперь, в период коронавируса, в преддверии голосования по Конституции, принято решение о ликвидации с 17 августа нашего предприятия.
Куда пойти людям с узкой специализацией, высококвалифицированным рабочим, печатникам, многие из которых отработали здесь всю свою жизнь, ведь на рынке труда Пскова предложить им нечего? Почему курирующий нас чиновник появился только затем, чтобы объявить о закрытии, а вникнуть в ситуацию и проработать какие-то другие решения не удосужился?
А ведь предприятие могло бы рассчитаться с долгами и в дальнейшем платить налоги в городской бюджет.
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Интерактив: Псковскую областную типографию намерены ликвидировать с 17 августа
В 70-е годы прошлого столетия Псков был крупным индустриальным городом. Прошло время, и от предприятий остались лишь воспоминания. Псковский регион стал убыточным. Но некоторые все же уцелели. В том числе и ГП ПО «Псковская областная типография», которая два года назад отметила 100-летие. Наша продукция пользуется большим авторитетом и в Пскове, и за пределами. Принимались заказы и из Москвы, и из Санкт-Петербурга. Мало таких типографий, которые еще работают с соблюдением всех правил и ГОСТов и работают со всеми типами файлов от заказчиков.
Типография пережила лихие времена и некоторых недобросовестных руководителей, которые разворовали все, что могли, и оставили в наследство одни долги. Работники старались отстоять «свой дом» и рассчитаться, но со старым оборудованием много не наработаешь. Кроме того, последний год типография работала без директора. Просьбы к администрации о покупке нового оборудования остались без ответа. И теперь, в период коронавируса, в преддверии голосования по Конституции, принято решение о ликвидации с 17 августа нашего предприятия.
Куда пойти людям с узкой специализацией, высококвалифицированным рабочим, печатникам, многие из которых отработали здесь всю свою жизнь, ведь на рынке труда Пскова предложить им нечего? Почему курирующий нас чиновник появился только затем, чтобы объявить о закрытии, а вникнуть в ситуацию и проработать какие-то другие решения не удосужился?
А ведь предприятие могло бы рассчитаться с долгами и в дальнейшем платить налоги в городской бюджет.
Лариса Павлова