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На кровле Гельдтовой бани поселились котята. ВИДЕО
Гельдтова баня, позабытая новыми владельцами, стала приютом для кошек. Сегодня вечером заметила на кровле кошку с несколькими котятами. В метре от них голуби, а внизу, на брусчатке, вальяжно развалились еще два кота. И, главное, на прохожих им начхать — валяются себе на жаре и в ус не дуют.
Примерно так же поступают и владельцы бани — может, на жаре они и не валяются, но по поводу того, чтобы исполнить свои обязательства по капремонту здания, в ус не дуют точно! Пять лет прошло с тех пор, как баня приняла последних посетителей, а здание так и не отремонтировано! Сколько это будет продолжаться?
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На кровле Гельдтовой бани поселились котята. ВИДЕО
Гельдтова баня, позабытая новыми владельцами, стала приютом для кошек. Сегодня вечером заметила на кровле кошку с несколькими котятами. В метре от них голуби, а внизу, на брусчатке, вальяжно развалились еще два кота. И, главное, на прохожих им начхать — валяются себе на жаре и в ус не дуют.
Примерно так же поступают и владельцы бани — может, на жаре они и не валяются, но по поводу того, чтобы исполнить свои обязательства по капремонту здания, в ус не дуют точно! Пять лет прошло с тех пор, как баня приняла последних посетителей, а здание так и не отремонтировано! Сколько это будет продолжаться?
Ольга