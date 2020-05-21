Фотофакт: На улице Свободы в Печорах вандалы исписали скамейки

Рост спроса на экскурсионные туры по России отмечают эксперты

Современную детскую площадку начали строить на проспекте Гагарина в Великих Луках

Палестину не обнаружили на картах Google

Водитель легкового автомобиля снес ограждение и вылетел на тротуар в Пскове