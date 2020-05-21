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Фотофакт: В Пскове возводят памятник Савве Ямщикову
У крепостной стены на улице Воеводы Шуйского в городе Пскове началось создание памятника реставратору, искусствоведу Савве Ямщикову.
Скульптура будет располагаться в непосредственной близости от Покровской башни, к восстановлению которой Савва Ямщиков приложил немало усилий.
Три недели назад Псковская Лента Новостей подробно рассказывала о проекте. Согласие на установку памятника дали депутаты гордумы. Финансирует работы благотворительный фонд имени святого Серафима Вырицкого, возглавляемый Игорем Гаврюшкиным. Скульпторы — Михаил и Антон Плохоцкие из Москвы, архитектор — Александр Асафов.
Бронзовая скульптура высотой 258 сантиметров будет стоять в окружении скамеек, стилизованных под остатки крепости. В руках Савва Ямщиков будет держать посох, с которым ходил по кабинетам чиновников, защищая культурное наследие Пскова.
Реставратор скончался в 2009 году, похоронен на кладбище в Ворониче (Пушкиногорский район). Вдова и дочь Саввы Ямщикова одобрили идею создания в Пскове памятника и его проект.
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Фотофакт: В Пскове возводят памятник Савве Ямщикову
У крепостной стены на улице Воеводы Шуйского в городе Пскове началось создание памятника реставратору, искусствоведу Савве Ямщикову.
Скульптура будет располагаться в непосредственной близости от Покровской башни, к восстановлению которой Савва Ямщиков приложил немало усилий.
Три недели назад Псковская Лента Новостей подробно рассказывала о проекте. Согласие на установку памятника дали депутаты гордумы. Финансирует работы благотворительный фонд имени святого Серафима Вырицкого, возглавляемый Игорем Гаврюшкиным. Скульпторы — Михаил и Антон Плохоцкие из Москвы, архитектор — Александр Асафов.
Бронзовая скульптура высотой 258 сантиметров будет стоять в окружении скамеек, стилизованных под остатки крепости. В руках Савва Ямщиков будет держать посох, с которым ходил по кабинетам чиновников, защищая культурное наследие Пскова.
Реставратор скончался в 2009 году, похоронен на кладбище в Ворониче (Пушкиногорский район). Вдова и дочь Саввы Ямщикова одобрили идею создания в Пскове памятника и его проект.