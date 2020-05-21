Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
образование сегодня и завтра
Резиновые сапоги: за и против
Вечное движение жизни
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Новая эра городской среды
Здесь будет город-парк
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Карфаген на Рижском проспекте
Радугой прибитые умы
 
 
 
ещё Интерактив 21.05.2020 20:056 Фотофакт: Токсичный Псков 03.08.2020 22:180 Фотофакт: Опасный люк на улице Труда 30.07.2020 22:562 Интерактив: Где наша детская площадка? 30.07.2020 20:141 Интерактив: Новая улица заросла бурьяном 28.07.2020 14:422 Интерактив: Золотая набережная тонет в фекалиях. ВИДЕО 27.07.2020 12:530 Интерактив: Бизнес на смерти
 
 
 
Самое популярное 01.08.2020 23:4713 Новый очаг коронавируса выявлен в псковской стоматологической клинике 02.08.2020 19:495 В Москве подрались десантники и сотрудники Росгвардии. ВИДЕО 02.08.2020 21:240 На трассе Санкт-Петербург-Псков произошло ДТП со смертельным исходом 03.08.2020 10:191 Женщина в полосатом купальнике утонула в Пскове 2 августа 03.08.2020 15:051 Стало известно, какая стоматологическая клиника в Пскове закрыта на карантин
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Фотофакт: Опасный люк на улице Труда

03.08.2020 22:18|ПсковКомментариев: 0

Опасный и полуоткрытый люк замечен на улице Труда возле дома №56, поблизости от «Ленты». Где наши доблестные коммунальные службы и управляющие компании?

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как бороться с проявлениями вандализма в Псковской области?
В опросе приняло участие 8 человек
03.08.2020, 23:360 Трамп запретит TikTok в США, если его не продадут американской компании 03.08.2020, 23:240 Михаил Ведерников «посмотрит, что можно сделать» с освещением в «Завокзалье» 03.08.2020, 23:030 Капремонт в Усвятской средней школе закончится 10 августа 03.08.2020, 22:470 Продолжается розыск пропавшего после посещения больницы мужчины из Псковского района
03.08.2020, 22:330 Работы по содержанию улиц Пскова не останавливались ни на минуту с начала периода пандемии 03.08.2020, 22:212 Общественный пресс-центр ПЛН: Талабские острова - чего хотят общественники? 03.08.2020, 22:180 Фотофакт: Опасный люк на улице Труда 03.08.2020, 22:060 Изменился график вывоза ТКО из частного сектора Красногородска
03.08.2020, 21:540 Мастер из Пскова реконструирует мельницу XVIII века в Курской области 03.08.2020, 21:490 В Пскове замечен эффект гало 03.08.2020, 21:300 Колумбарий предусмотрят в проекте благоустройства кладбища «Орлецы-4» 03.08.2020, 21:210 Отставание от плана работ по школе на улице Заслонова в Великих Луках составляет 130 дней
03.08.2020, 21:061 Разлив мазута не имеет отношения к колонии в Середке 03.08.2020, 20:570 На публичных слушаниях в Малой Гоголевке решили изменить зонирование территории 03.08.2020, 20:380 «Убитые Дороги» показали вид разрытой улицы Фабрициуса с высоты 03.08.2020, 20:3112 Расслабившиеся люди мешают открытию бассейнов, театров и кинотеатров в Псковской области
03.08.2020, 20:050 График приема граждан в Пенсионном фонде в Пскове изменился с 1 августа 03.08.2020, 19:500 В Псковской области разрешили свидания с осужденными в масках и перчатках 03.08.2020, 19:371 10 тонн топочного мазута разлито в Середке 03.08.2020, 19:150 60 тонн крупногабаритных отходов вывезли с контейнерных площадок Пскова за выходные
03.08.2020, 19:020 Родители школьников готовы пойти на митинг, чтобы вернуть директора пустошкинской школы 03.08.2020, 18:570 С 4 августа в Псковской области начнут начислять выплаты на детей от 3 до 7 лет 03.08.2020, 18:560 ДТП на перекрестке улиц Инженерной и Труда мешает движению 03.08.2020, 18:500 Утверждены условия проведения массовых мероприятий в Псковской области
03.08.2020, 18:451 Стал известен срок окончания ремонта в Гельдтовой бане 03.08.2020, 18:332 Глава Пустошкинского района прокомментировала свое решение об увольнении директора школы 03.08.2020, 18:321 Водитель «Дэу Матиза» госпитализирован после столкновения с «Ниссаном» в Пскове 03.08.2020, 18:293 Григорий Турчин возглавил региональное отделение «Партии дела»
03.08.2020, 18:262 Реплика Донецкого: Прыгни в реку за 500 тысяч рублей 03.08.2020, 18:120 Петр Крупеня принял участие в мероприятии по чествованию защитников Отечества 03.08.2020, 18:092 Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района по состоянию здоровья 03.08.2020, 18:010 Сотрудник на «удаленке» и офисный работник должны иметь равные права - опрос «Единой России»
03.08.2020, 17:552 Депутат Госдумы Александр Васильев добрался до Талабских островов на тузике 03.08.2020, 17:422 Состояние Порховской крепости ухудшилось из-за незаконченной реставрации 03.08.2020, 17:340 В ТИК Псковского района прокомментировали жалобы на очереди в последний день подачи документов 03.08.2020, 17:270 Вадим Нэдик: Реставрация должна длиться долго
03.08.2020, 17:130 Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовых 03.08.2020, 17:050 До +27 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 4 августа 03.08.2020, 17:034 Директор Пустошкинского центра образования уверена, что ее увольняют из-за партийной принадлежности 03.08.2020, 16:521 Пыталовская школьница набрала 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам
03.08.2020, 16:462 Вадим Нэдик: В Волышово надо инвестировать не менее 6-7 млрд рублей 03.08.2020, 16:380 Псковича - старейшего члена партии «Единая Россия» поздравил Андрей Турчак 03.08.2020, 16:230 Псковская область получила свыше 377 млн рублей для сбалансированности бюджета 03.08.2020, 16:170 Усадьбу в Волышово оградят от устроителей свадеб и «диких» туристов
03.08.2020, 16:040 Сбербанк запускает моментальные страховые выплаты при задержке рейса 03.08.2020, 15:560 В России расширили список запрещенных наркотических средств 03.08.2020, 15:434 Директоров муниципальных предприятий увольняют без объяснения причин - пустошкинский депутат 03.08.2020, 15:320 Псковскому свидетелю Иеговы* заменили реальный срок на условный
03.08.2020, 15:250 Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19 03.08.2020, 15:160 Опочецким фронтовикам вручают мобильные телефоны с безлимитной связью 03.08.2020, 15:051 Стало известно, какая стоматологическая клиника в Пскове закрыта на карантин 03.08.2020, 14:533 Дмитрий Зарембо: Увольнение директора Пустошкинского центра образования - это политические счеты
03.08.2020, 14:400 Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады 03.08.2020, 14:290 В следующем году будут праздновать тысячелетие Усвят 03.08.2020, 14:180 Более 22 тонн контрабандной икры задержали таможенники в Себежском районе 03.08.2020, 14:070 Стало известно, когда начнется серийный выпуск первой в России вакцины от коронавируса
03.08.2020, 13:570 Порхович незаконно зарегистрировал в своем доме трех граждан Узбекистана 03.08.2020, 13:460 В Минтруде назвали сумму выплат соцработникам за время пандемии COVID-19 03.08.2020, 13:380 Пскович выплатил долг в 615 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры 03.08.2020, 13:300 ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году сдали два человека
03.08.2020, 13:190 Псковскую библиотеку «Радуга» отремонтируют в рамках нацпроекта 03.08.2020, 13:113 Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет 03.08.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум», посвященной конфликтам, выборам и вандалам 03.08.2020, 13:008 На перекрестке Октябрьского и Некрасова в Пскове установят 216 метров ограждения
03.08.2020, 12:520 Раскопки на территории бывшего концлагеря в Моглино провели на площади в 1 га 03.08.2020, 12:400 Комиксы для безопасности детей выпустят в Псковской области 03.08.2020, 12:270 Центры обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт» возобновили работу 03.08.2020, 12:180 Российские эксперты назвали дату возобновления авиасообщения с Кубой
03.08.2020, 12:070 Обследования по антитеррористической защищенности объектов прошли в Псковской области 03.08.2020, 11:570 В Рособрнадзоре назвали период следующей дополнительной сдачи ЕГЭ 03.08.2020, 11:550 «Постскриптум»: О международных конфликтах, вандалах и подготовке к выборам 03.08.2020, 11:487 Родители призывают губернатора спасти директора Пустошкинского центра образования
03.08.2020, 11:420 Правительство снизило первоначальный взнос льготной ипотеки до 15% 03.08.2020, 11:350 Депутаты ответят на вопросы псковичей по телефону 03.08.2020, 11:320 Школы в новом учебном году планируют работу в очном формате 03.08.2020, 11:250 Сегодня состоится резервная сдача ЕГЭ по информатике и истории
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.