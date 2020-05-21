Интерактив: Пожилые супруги ползли из больницы до Ольгинского моста на глазах у равнодушных прохожих

В Плюсском и Стругокрасненском районах обсудили подготовку к единому дню голосования

Как собрать ребенка в школу? ЛОНГРИД

Основные ограничительные мероприятия в Псковской области продлены по 15 августа

Стихийные свалки возле контейнерных площадок создают в Пушгорах и Новоржеве

Женщина пожаловалась на опасное задание на экзамене по вождению в Дно

Круговое движение на развязке ул. Леона Поземского и Труда откроют к 1 сентября

Игровое оборудование установят на детских площадках в Дедовичах за 400 тысяч рублей

Псковский эколог обвинил птиц в распространении мусора