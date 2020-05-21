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Интерактив: Пожилые супруги ползли из больницы до Ольгинского моста на глазах у равнодушных прохожих
Вчера около 9 часов вечера на набережной реки Великой, рядом с кампусом ПсковГУ, мы с парнем нашли бабушку и дедушку, которые были не в состоянии идти. Мы решили подойди и помочь, но все оказалось страшнее, чем мы думали. Дедушка - инвалид: у него одна нога меньше другой, и чтобы нормально передвигаться, ему нужна трость либо специальная обувь. Бабушка тоже не могла идти, у нее частичная атрофия ног. У обоих проблемы с речью. Двигались они только ползком.
Как выяснилось, вчера с утра на Алтаева был пожар. Эти люди были из того дома. Скорая забрала их из квартиры и отвезла на обследование. Бабушка с дедушкой говорили, что с ними все в порядке и везти их никуда не нужно, так как обратно они вернуться не смогут. С собой у них не было ни телефона, ни ключей, ни денег, они даже были без обуви. В итоге, взяв анализы, их отпустили. И эти два старика с самого утра ползли по набережной от областной больницы до Ольгинского моста без возможности позвонить близким и попросить помощи!
Просто повезло с погодой, а они могли и промокнуть и заболеть. И никто из проходивших рядом не помог им, не спросил, все ли в порядке. Мы посадили их на такси и отправили к близким. Фотографий нет, нам было не до этого, мы хотели поскорее помочь.
Почему из больницы не позвонили родным и не сказали их забрать, просто оставили людей на произвол судьбы, хотя старики говорили, что не смогут вернуться и имеют проблемы с двигательным аппаратом??? Ужас...
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Интерактив: Пожилые супруги ползли из больницы до Ольгинского моста на глазах у равнодушных прохожих
Вчера около 9 часов вечера на набережной реки Великой, рядом с кампусом ПсковГУ, мы с парнем нашли бабушку и дедушку, которые были не в состоянии идти. Мы решили подойди и помочь, но все оказалось страшнее, чем мы думали. Дедушка - инвалид: у него одна нога меньше другой, и чтобы нормально передвигаться, ему нужна трость либо специальная обувь. Бабушка тоже не могла идти, у нее частичная атрофия ног. У обоих проблемы с речью. Двигались они только ползком.
Как выяснилось, вчера с утра на Алтаева был пожар. Эти люди были из того дома. Скорая забрала их из квартиры и отвезла на обследование. Бабушка с дедушкой говорили, что с ними все в порядке и везти их никуда не нужно, так как обратно они вернуться не смогут. С собой у них не было ни телефона, ни ключей, ни денег, они даже были без обуви. В итоге, взяв анализы, их отпустили. И эти два старика с самого утра ползли по набережной от областной больницы до Ольгинского моста без возможности позвонить близким и попросить помощи!
Просто повезло с погодой, а они могли и промокнуть и заболеть. И никто из проходивших рядом не помог им, не спросил, все ли в порядке. Мы посадили их на такси и отправили к близким. Фотографий нет, нам было не до этого, мы хотели поскорее помочь.
Почему из больницы не позвонили родным и не сказали их забрать, просто оставили людей на произвол судьбы, хотя старики говорили, что не смогут вернуться и имеют проблемы с двигательным аппаратом??? Ужас...
Татьяна