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Интерактив: Инвалиды по зрению вынуждены выбрасывать мусор в сгоревший контейнер
Фотографии контейнерной площадки у домов №1 и №3 по улице Волкова в Пскове прислал рублику «Интерактив» читатель ПЛН Антон.
«Вот такая «красота» находится в самом центре Пскова, - пишет Антон. - Рукой подать до церкви Богоявления, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО».
По словам читателя еще несколько лет назад здесь стояли три контейнера другого типа, которые аккуратно вывозились. Недавно их заменили на два пластиковых контейнера.
Остатки сгоревшего контейнера трудно разглядеть в куче мусора. Жителям осталась одна емкость, тоже обгоревшая, которая с трудом вмещает отходы.
«И стали мы стараться уместить мусор в два контейнера, получалось с горкой, ну нечего, привыкли. Потом какие-то «неандертальцы» месяц назад сожгли один контейнер. – рассказал читатель. - Почему должны страдать инвалиды по зрению, которые проживают в этих двух домах? Мало того что они подойти не могут к мусорке, так еще они честно стараются уложить мусор в контейнер, на вершину пирамиды. А так спасибо, туристический кластер строится, будет на что посмотреть иногородним туристам».
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Интерактив: Инвалиды по зрению вынуждены выбрасывать мусор в сгоревший контейнер
Фотографии контейнерной площадки у домов №1 и №3 по улице Волкова в Пскове прислал рублику «Интерактив» читатель ПЛН Антон.
«Вот такая «красота» находится в самом центре Пскова, - пишет Антон. - Рукой подать до церкви Богоявления, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО».
По словам читателя еще несколько лет назад здесь стояли три контейнера другого типа, которые аккуратно вывозились. Недавно их заменили на два пластиковых контейнера.
Остатки сгоревшего контейнера трудно разглядеть в куче мусора. Жителям осталась одна емкость, тоже обгоревшая, которая с трудом вмещает отходы.
«И стали мы стараться уместить мусор в два контейнера, получалось с горкой, ну нечего, привыкли. Потом какие-то «неандертальцы» месяц назад сожгли один контейнер. – рассказал читатель. - Почему должны страдать инвалиды по зрению, которые проживают в этих двух домах? Мало того что они подойти не могут к мусорке, так еще они честно стараются уложить мусор в контейнер, на вершину пирамиды. А так спасибо, туристический кластер строится, будет на что посмотреть иногородним туристам».