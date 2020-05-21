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Интерактив: На Алмазной владелец препятствует использованию участка по назначению

10.08.2020 14:48|ПсковКомментариев: 1

На земельном участке с кадастровым номером 60:27:0110204:47, расположенном по адресу: Псков, ул. Алмазная 1В, построен магазин площадью 600 кв.м. Данный участок находится в аренде у ООО «Мастер-Сервис Тул».

Разрешение на строительство имеется.

Рядом располагается участок с к.н. 60:27:0110204:475. Разрешенное использование данного участка по документам: «Для размещения парковки к земельному участку с КН 60:27:0110204:47, сформированному для строительства магазина строительных материалов». Это парковка для клиентов будущего магазина, который принадлежит ООО «Мастер-сервис Тул».

1 августа 2020 года дорожники закончили благоустройство парковки на этом участке, положили асфальт.

Сегодня, 10 августа, владелец данного участка ИП Павлов Александр Анатольевич (ему участок принадлежит на правах долгосрочной аренды) выгрузил на свежий асфальт 8 КАМАЗов земли и всячески препятствует использованию данного участка по назначению.

На переговоры не идет. На попытки обсудить и разрешить данную ситуацию никак не реагирует.

Теги: #земельные споры
Источник: Псковская Лента Новостей
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