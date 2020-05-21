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Интерактив: Почему получение документов в больнице зависит от сотрудника с «синдромом вахтера»?
17 августа я обратилась в Детскую областную больницу по поводу травмы сына. Насколько же четко, оперативно, слаженно, профессионально организована работа в больнице! В течение получаса были оформлены все необходимые документы, сделан рентгеновский снимок, произведен осмотр врачом, наложен гипс. Никакой волокиты, никаких ненужных ожиданий и заминок! Каждый родитель согласится, насколько это важно в неприятной жизненной ситуации! Кстати, приятно удивило наличие бахил, чего раньше не было! Огромное спасибо, профессионалы-медики, за ваш труд! Отдельное спасибо руководству больницы за грамотно и четко организованную работу подчиненных сотрудников!
Однако, уже на следующий день мне пришлось столкнуться с организационным моментом, который явно не работает на имидж больницы. Перед приемом хирурга в поликлинике мы с сыном в 12 часов 18 августа на такси заехали в больницу за необходимыми для дальнейшего лечения документами - справкой рентгенолога и снимками. Я наивно полагала, что получить уже готовые документы - минутное дело. На вахте меня встретила сотрудница, которая с удивительной для медицинского работника нерасторопностью нашла-таки нашу справку. И уже собиралась начать искать рентгеновский снимок... Но тут в больницу поступил новый пациент. Мне в категоричной форме было заявлено, что никакие снимки для меня она искать не будет, и ждать мне придется очень долго, пока пациент не будет оформлен. Конечно, больной пациент важнее, и мне пришлось уехать «несолоно хлебавши».
Но мне непонятно, почему нельзя получить готовые документы быстро и беспрепятственно? Почему решение такого элементарного вопроса зависит от сотрудника с «синдромом вахтера». Хочу дам, а хочу - не дам? Почему для этого надо несколько раз приезжать в больницу? Почему в случае занятости сотрудников нет какой-то альтернативы: например, найти справки и снимки самому? А если человек будет не из Пскова, как я, а из района? Надеюсь, случай со мной частный, и никто больше не столкнется с такой непонятной и необоснованной «проблемой»!
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Интерактив: Почему получение документов в больнице зависит от сотрудника с «синдромом вахтера»?
17 августа я обратилась в Детскую областную больницу по поводу травмы сына. Насколько же четко, оперативно, слаженно, профессионально организована работа в больнице! В течение получаса были оформлены все необходимые документы, сделан рентгеновский снимок, произведен осмотр врачом, наложен гипс. Никакой волокиты, никаких ненужных ожиданий и заминок! Каждый родитель согласится, насколько это важно в неприятной жизненной ситуации! Кстати, приятно удивило наличие бахил, чего раньше не было! Огромное спасибо, профессионалы-медики, за ваш труд! Отдельное спасибо руководству больницы за грамотно и четко организованную работу подчиненных сотрудников!
Однако, уже на следующий день мне пришлось столкнуться с организационным моментом, который явно не работает на имидж больницы. Перед приемом хирурга в поликлинике мы с сыном в 12 часов 18 августа на такси заехали в больницу за необходимыми для дальнейшего лечения документами - справкой рентгенолога и снимками. Я наивно полагала, что получить уже готовые документы - минутное дело. На вахте меня встретила сотрудница, которая с удивительной для медицинского работника нерасторопностью нашла-таки нашу справку. И уже собиралась начать искать рентгеновский снимок... Но тут в больницу поступил новый пациент. Мне в категоричной форме было заявлено, что никакие снимки для меня она искать не будет, и ждать мне придется очень долго, пока пациент не будет оформлен. Конечно, больной пациент важнее, и мне пришлось уехать «несолоно хлебавши».
Но мне непонятно, почему нельзя получить готовые документы быстро и беспрепятственно? Почему решение такого элементарного вопроса зависит от сотрудника с «синдромом вахтера». Хочу дам, а хочу - не дам? Почему для этого надо несколько раз приезжать в больницу? Почему в случае занятости сотрудников нет какой-то альтернативы: например, найти справки и снимки самому? А если человек будет не из Пскова, как я, а из района? Надеюсь, случай со мной частный, и никто больше не столкнется с такой непонятной и необоснованной «проблемой»!
Мария