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Интерактив: Торговцы арбузами создают аварийную ситуацию на рынке «Нива»
Район рынка «Нива»: каждый день за пределами рынка стоят продавцы арбузов и дынь, занимая проезжую часть. Непонятно, на каком основании они стоят именно здесь и кому они платят за свое место. Да в принципе и ладно бы, пусть стоят, но своими стеллажами они создают аварийную ситуацию, так как из-за них машины вынуждены передвигаться по одной полосе, прохожие тоже идут по проезжей части.
Почему полиция и руководство рынка не обращают внимание на эту торговлю? Неужели она санкционирована? И если здесь торговать действительно можно, почему из-за этого должны страдать пешеходы и автомобилисты? Освободите тогда пространство для парковки и тротуарной части.
Фото сделаны вечером, днем картина намного живописнее.
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** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Торговцы арбузами создают аварийную ситуацию на рынке «Нива»
Район рынка «Нива»: каждый день за пределами рынка стоят продавцы арбузов и дынь, занимая проезжую часть. Непонятно, на каком основании они стоят именно здесь и кому они платят за свое место. Да в принципе и ладно бы, пусть стоят, но своими стеллажами они создают аварийную ситуацию, так как из-за них машины вынуждены передвигаться по одной полосе, прохожие тоже идут по проезжей части.
Почему полиция и руководство рынка не обращают внимание на эту торговлю? Неужели она санкционирована? И если здесь торговать действительно можно, почему из-за этого должны страдать пешеходы и автомобилисты? Освободите тогда пространство для парковки и тротуарной части.
Фото сделаны вечером, днем картина намного живописнее.
Алена