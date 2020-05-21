Интерактив: Постоянная помойка напротив школы №12

15 лет тюрьмы грозит избившему до смерти сожительницу пушкиногорцу

Реконструкция дороги Лавры - граница с Латвией продолжится до середины ноября

В Псковской области началась подготовка кадров для развития регби

Автор знаменитой книги о Псково-Печерском монастыре побывал в Пскове

Вакцинация против гриппа стартует в Псковской области в сентябре-октябре

В Псковской области вернутся к законопроекту о получении медработниками мест в детсадах вне очереди

Газопровод в городе Дно принят на учет по иску прокурора

Две бани сгорели в Псковской области за сутки