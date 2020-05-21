Фотофакт: Туманный Псков

Четыре дня осталось на покупку билетов со скидкой на спектакли Пушкинского фестиваля

Почти две тысячи псковичей болеют коронавирусом бессимптомно

Экс-директор ДСУ Великих Лук обвиняется в растрате бюджетных средств

Сбербанк получил награду за вклад в борьбу с пандемией COVID-19