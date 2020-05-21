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Интерактив: Продавцы арбузов и дынь стоят на проезжей части
Около рынка «Нива», продавцы арбузов и дынь стоят на проезжей части, тем самым затрудняют проезд и пешеходы вынуждены идти по проезжей части, днём здесь жуткая аварийная ситуация. Почему они здесь стоят? На рынке, что нет мест? Или они просто платить не хотят и куда смотрит город если они стоят на территории города?
Валерия
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова, в ходе проверки нарушений не выявлено. Торговля ведется на территории рынка.
По информации ГИБДД УМВД по Пскову, нарушений не выявлено. В адрес администрации рынка готовится информационное письмо с просьбой усилить меры безопасности для пешеходов.
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Интерактив: Продавцы арбузов и дынь стоят на проезжей части
Около рынка «Нива», продавцы арбузов и дынь стоят на проезжей части, тем самым затрудняют проезд и пешеходы вынуждены идти по проезжей части, днём здесь жуткая аварийная ситуация. Почему они здесь стоят? На рынке, что нет мест? Или они просто платить не хотят и куда смотрит город если они стоят на территории города?
Валерия
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова, в ходе проверки нарушений не выявлено. Торговля ведется на территории рынка.
По информации ГИБДД УМВД по Пскову, нарушений не выявлено. В адрес администрации рынка готовится информационное письмо с просьбой усилить меры безопасности для пешеходов.