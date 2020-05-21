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Интерактив: Не хватает скамеек между Высокой и Варлаамовской башнями
Радует, что в Пскове появляется все больше благоустроенных и уютных мест. И гостям показать не стыдно, и самим там погулять приятно.
Когда есть свободное время, я люблю прогуливаться вдоль крепостной стены между Высокой и Варлаамовской башнями. И там много таких, как я, ходит. А сесть негде. Скамейка там только одна! Кто успел, тот присел, а остальным приходится ходить туда-сюда в ожидании, пока ее освободят, или садиться на ступеньки лестниц, которые ведут к реке.
Помнится, раньше скамеек в том месте было вроде как побольше, но их убрали. Как еще год назад говорил господин Александр Голышев, на время реконструкции Варлаамовской башни их решили переставить ближе к дому Сафьянщикова, чтоб бомжи, которые любят спать на этих скамейках, не мешали подрядчикам работать.
Но работы уже давным-давно завершены, а скамейка только одна. В этом месте спокойно и без ущерба для визуального восприятия можно было бы поставить еще две точно. Смилуйтесь над горожанами и туристами!
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Интерактив: Не хватает скамеек между Высокой и Варлаамовской башнями
Радует, что в Пскове появляется все больше благоустроенных и уютных мест. И гостям показать не стыдно, и самим там погулять приятно.
Когда есть свободное время, я люблю прогуливаться вдоль крепостной стены между Высокой и Варлаамовской башнями. И там много таких, как я, ходит. А сесть негде. Скамейка там только одна! Кто успел, тот присел, а остальным приходится ходить туда-сюда в ожидании, пока ее освободят, или садиться на ступеньки лестниц, которые ведут к реке.
Помнится, раньше скамеек в том месте было вроде как побольше, но их убрали. Как еще год назад говорил господин Александр Голышев, на время реконструкции Варлаамовской башни их решили переставить ближе к дому Сафьянщикова, чтоб бомжи, которые любят спать на этих скамейках, не мешали подрядчикам работать.
Но работы уже давным-давно завершены, а скамейка только одна. В этом месте спокойно и без ущерба для визуального восприятия можно было бы поставить еще две точно. Смилуйтесь над горожанами и туристами!
Елена