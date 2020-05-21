Фотофакт: Инсталляция по-пушкиногорски или предупредительность?

На комплектацию современным оборудованием Опочецкой коррекционной школы выделено 250 тысяч рублей

Всемирный день чистоты пройдет в Пскове 19 сентября

Омбудсмен и прокурор области уточнят соглашение о сотрудничестве из-за поправок в Конституцию

В Минздраве отметили повышенный интерес россиян к вакцинации от гриппа

Вандалы сожгли еще три мусорных контейнера в Пскове

Профсоюзный актив принял участие в научной конференции «Мир труда в XXI веке»

С 2021 года у россиян могут перестать списывать деньги под ноль за долги