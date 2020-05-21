Интерактив: Для кого петля?

3500 псковских педагогов получат в сентябре выплату за классное руководство

Путин внес в Госдуму законы о правительстве, силовиках и судах

Инвесторы не отказываются от создания молодежного лофта в кинотеатре «Октябрь»

Псковичка стала чемпионкой России по брейкингу на соревнованиях в Казани

Житель Петербурга застрелил приятеля на охоте в Опочецком районе

ДТП на пересечении Юбилейной, Народной и Маргелова затрудняет движение транспорта

Стали известны подобности о будущем здания кинотеатра «Октябрь» в Пскове

Шестеро псковичей получили медальоны за профессионализм по итогам чемпионата WorldSkills Russia

Водитель мопеда пострадал в столкновении с «Тойотой» в Пушкинских Горах

ВТБ будет принимать 95% решений по кредитам за 1-3 минуты

XI Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове

В Пскове три человека осуждены за мошенничество со счетами пожилых и сироты-инвалида