Фотофакт: Команда регби псковского вуза тренируется у Вечного огня

Пьяный водитель ВАЗа столкнулся с мопедом в Великолукском районе

Елена Полонская поблагодарила псковских воспитателей за душевную щедрость и заботу о детях

Расширение торгово-экономического партнерства обсудил Михаил Ведерников с послом России в Беларуси

37 человек заразились коронавирусной инфекцией за сутки в Псковской области

Сборник статей и докладов издадут по итогам Международных Александро-Невских чтений в Пскове

Мост демонтировали около Мирожского монастыря в Пскове

Более 300 псковичей наблюдали в телескопы звезду Альтаир и планету Юпитер

Александр Котов: Воспитатель для ребенка должен быть и мудрым педагогом, и верным другом