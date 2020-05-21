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Почему нельзя организовать нормальную выдачу карт первокурсникам ПсковГУ? 25 сентября ребята должны были получить первую стипендию. Карты, на которые они перечисляются, выдают только по талонам. За ними собирается огромная очередь. Студенты могут стоять в очереди только между парами, а в лучшем случае это занимает 15 минут. А выдача карт происходит строго с 10.00 до 14.00, и во второй половине дня приема нет.
Кто придумал этот бред? Зачем эти бюрократические искусственные сложности? Почему нельзя все сделать по-человечески?
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Интерактив: Искусственно затянута выдача стипендий
Почему нельзя организовать нормальную выдачу карт первокурсникам ПсковГУ? 25 сентября ребята должны были получить первую стипендию. Карты, на которые они перечисляются, выдают только по талонам. За ними собирается огромная очередь. Студенты могут стоять в очереди только между парами, а в лучшем случае это занимает 15 минут. А выдача карт происходит строго с 10.00 до 14.00, и во второй половине дня приема нет.
Кто придумал этот бред? Зачем эти бюрократические искусственные сложности? Почему нельзя все сделать по-человечески?
Мать студентки