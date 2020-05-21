Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Кредиты с господдержкой для бизнеса
ТОП-5 языковых школ в Пскове
стабильный источник дохода
В помощь бизнесу
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
Корытовский парк письмо губернатору
Гонки по вертикали
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Телефон прямого эфира 56-73-72
Господдержка в Псковской области
От ручного управления к системе
 
 
 
ещё Интерактив 21.05.2020 20:056 Фотофакт: Токсичный Псков 28.09.2020 15:190 Интерактив: Искусственно затянута выдача стипендий 27.09.2020 18:205 Фотофакт: Команда регби псковского вуза тренируется у Вечного огня 27.09.2020 15:016 Фотофакт: «Тратуар» появился на улице Звездной 25.09.2020 08:453 Интерактив: Крышки от люков украли в Пскове 24.09.2020 09:3812 Интерактив: Студентов в общежитии ПсковГУ заедают клопы
 
 
 
Самое популярное 26.09.2020 23:080 Общежитие горит на улице Народной в Пскове. ВИДЕО 25.09.2020 14:0225 Акция недоумения 26.09.2020 17:3216 Игорь Максимов: 28 сентября батареи в домах псковичей не будут горячими 25.09.2020 08:005 В России с 1 октября вырастут зарплаты бюджетников 27.09.2020 10:5710 37 человек заразились коронавирусной инфекцией за сутки в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Искусственно затянута выдача стипендий

28.09.2020 15:19|ПсковКомментариев: 0

Почему нельзя организовать нормальную выдачу карт первокурсникам ПсковГУ? 25 сентября ребята должны были получить первую стипендию. Карты, на которые они перечисляются, выдают только по талонам. За ними собирается огромная очередь. Студенты могут стоять в очереди только между парами, а в лучшем случае это занимает 15 минут. А выдача карт происходит строго с 10.00 до 14.00, и во второй половине дня приема нет.

Кто придумал этот бред? Зачем эти бюрократические искусственные сложности? Почему нельзя все сделать по-человечески?

Мать студентки

Теги: #ПсковГУ #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?
В опросе приняло участие 362 человека
28.09.2020, 15:360 Спортсменки из Куньи заняли второе место в финале проекта «Мини-футбол - в школу» 28.09.2020, 15:251 «Фольксваген» столкнулся с мотоциклом на площади Героев-десантников в Пскове 28.09.2020, 15:190 Интерактив: Искусственно затянута выдача стипендий 28.09.2020, 15:140 Сбер открыл первый офис нового поколения
28.09.2020, 15:100 Официальный курс евро вырос почти на два рубля 28.09.2020, 15:020 Более 200 гектаров леса повредил сильный ветер в Бежаницком районе 28.09.2020, 14:570 Опыт работы псковских ТОСов в период пандемии послужил основой для изменения законодательства 28.09.2020, 14:490 В Пскове планируют реконструкцию колеса обозрения
28.09.2020, 14:450 Псковская гордума согласовала передачу «Таблетки» в госсобственность 28.09.2020, 14:420 В свое время губернаторы спасли союз Белоруссии и России - Александр Лукашенко 28.09.2020, 14:340 Коммунисты с осторожностью отнеслись к планам отдать «Таблетку» в госсобственность 28.09.2020, 14:330 Михаил Ефремов обвинил адвоката в давлении
28.09.2020, 14:281 Опрос ПЛН-ТВ: Как украсить Псков к Новому году? 28.09.2020, 14:270 В Псковской области осужденным сделали прививки от гриппа 28.09.2020, 14:140 Дмитрий Месхиев: Есть идея, чтобы через псковский театр шла экспансия русской культуры в страны Европы 28.09.2020, 14:070 Белоруссия будет готовить медицинские кадры для Псковской области
28.09.2020, 14:050 На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста 28.09.2020, 13:5420 Михаил Ведерников встретился с Александром Лукашенко 28.09.2020, 13:530 Андрей Пронин не исключил появления в Пскове центра для национальных театров 28.09.2020, 13:460 Белоруссия готова поставлять в Псковскую область технику для нужд сельского хозяйства
28.09.2020, 13:450 Юные псковичи приняли участие в «Осеннем слаломе» 28.09.2020, 13:360 Регоператор по обращению с ТКО начал подготовку к субботнику в Выбутах 28.09.2020, 13:280 В Сети появилось видео поездки из Пскова в Новгород за 22 минуты 28.09.2020, 13:210 Сумку с продуктами украл у псковички прохожий
28.09.2020, 13:120 Пятерых пьяных водителей ВАЗов остановили псковские полицейские 28.09.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 28.09.2020, 13:030 Критик Жанна Зарецкая: Интернет - не форма существования театра 28.09.2020, 12:580 В Пскове отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа
28.09.2020, 12:460 Пскович пришел в гости и украл мобильный телефон 28.09.2020, 12:370 Директор башкирского театра призвал исправить перекос в зарплате артистов и техперсонала 28.09.2020, 12:320 На ток-шоу приглашают псковичей 30 сентября 28.09.2020, 12:260 Площадка для национальных театров может появиться в Москве через несколько лет
28.09.2020, 12:260 «Единая Россия» будет добиваться принятия закона о гаражной амнистии до конца года 28.09.2020, 12:200 В Пскове регулярно проверяют качество уборки дендропарка 28.09.2020, 12:130 Псковские росгвардейцы победили в чемпионате по легкоатлетическому кроссу 28.09.2020, 12:030 Началась прямая трансляция открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия»
28.09.2020, 11:540 Четыре новых светофора установят в Пскове до конца года 28.09.2020, 11:460 Устройство нового островка безопасности ведется на Индустриальной в Пскове. ФОТО 28.09.2020, 11:370 Волонтеры убрали мусор вблизи озер Гдовского района 28.09.2020, 11:290 Экс-артистка Псковского драмтеатра Ксения Тишкова поступила в институт кино и телевидения
28.09.2020, 11:230 День открытых дверей Банка России пройдет онлайн 3 октября 28.09.2020, 11:130 Скончался основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов 28.09.2020, 11:040 Чемпионат по ловле рыбы спиннингом с лодок прошел в Усвятском районе 28.09.2020, 10:560 «Постскриптум»: О готовности региона к зиме и лекарстве от коронавируса
28.09.2020, 10:540 Михаил Ведерников принял участие в памятной церемонии у монумента Победы в Минске 28.09.2020, 10:510 Жилой дом горел в Пскове из -за замыкания проводки в сауне 28.09.2020, 10:480 Светофор на перекрестке Чудская - Ижорского Батальона в Пскове пострадал из-за земляных работ 28.09.2020, 10:420 ВТБ запустил вклад «Перспектива» со ставкой до 5,25%
28.09.2020, 10:400 Руководитель порховского КФХ нарушал закон об обращении с пестицидами 28.09.2020, 10:344 Пожар произошел в псковском ресторане 28.09.2020, 10:300 О тренировке по гражданской обороне предупредили жителей Псковской области 28.09.2020, 10:252 Пассажирка пострадала в столкновении двух «Лад» у «Империала»
28.09.2020, 10:070 Названа причина пожаров в двух псковских общежитиях 28.09.2020, 09:531 В Пскове два автомобиля повреждены при пожаре на контейнерной площадке 28.09.2020, 09:250 Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия 28.09.2020, 09:121 Псковская область заняла 35 место в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни
28.09.2020, 09:000 Двух опочан осудили за неуплату алиментов на содержание дочерей 28.09.2020, 08:410 Два автомобиля столкнулись напротив «Империала» в Пскове 28.09.2020, 08:350 Новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса вступил в силу в России 28.09.2020, 08:190 В России предложили ввести в такси ответственность за здоровье пассажиров
28.09.2020, 08:140 Условное лишение свободы получил житель Опочки за кражу из чужого дома 28.09.2020, 08:040 Центр управления в кризисных ситуациях будет построен в Пскове 28.09.2020, 08:030 Правительство выделит на снижение ипотечных ставок 12 млрд рублей 28.09.2020, 07:568 Губернатор рассчитывает на участие белорусских компаний в строительстве соцобъектов в Псковской области
28.09.2020, 07:451 За сутки семь человек заразились COVID-19 в Пскове, четверо - в Великих Луках 28.09.2020, 07:335 Власти Псковской области обратятся на федеральный уровень с инициативой создания агрогородков 28.09.2020, 07:230 Названы лучшие продукты для долголетия 28.09.2020, 07:170 Новые автобусы начнут курсировать в Псковской области этой осенью
28.09.2020, 06:561 В опочецком колледже зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом 28.09.2020, 01:114 Рейтинг политической активности. Восхождение Турчака и Гречин в списке Forbes 27.09.2020, 22:000 В Белоруссии задержали около 200 протестующих 27.09.2020, 21:310 Число смертей от коронавируса в мире превысило миллион
27.09.2020, 21:000 Великолучане заняли призовые места на кубке России по панкратиону 27.09.2020, 20:400 Воздвиженские храмы Псковской земли 27.09.2020, 20:310 Пропавшего в невельской деревне Борки мужчину ищут волонтеры 27.09.2020, 20:008 Вторая волна коронавируса в России уже началась - вирусолог
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.