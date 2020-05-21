Интерактив: На тротуаре не убирают опавшую листву

50 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

683 нарушения «закона о тишине» выявили в Псковской области в 2020 году

Стали известны симптомы коронавируса у Дональда Трампа

Управление образования Пскова оценит действия педагога в связи с падением девочки в веревочном парке

Девочка упала с высоты в веревочном парке в Пскове