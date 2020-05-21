Фотофакт: Случайность или живодерство?

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В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом осложняется

В Пскове сержант ударил знакомого стеклянной кружкой и заплатил 150 тысяч рублей

Стружанин на 8 месяцев лишился свободы за нетрезвое вождение

Пропавшего больше года назад работника пилорамы ищут в Пскове

В Невельском районе ночью искали потерявшуюся в лесу женщину

В Псковской области будут судить двух мошенников из Санкт-Петербурга

Российский депутат предложил запретить концерты в кафе и барах до конца года

«Лада» и «Рено» столкнулись на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса в Пскове

«Парк без границ» создают в Великих Луках

Вирусологи ждут перелома в ситуации с пандемией до Нового года