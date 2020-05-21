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Фотофакт: Случайность или живодерство?

08.10.2020 13:23|ПсковКомментариев: 0

В Пскове на улице Розы Люксембург висит перевязанный нитками голубь. Снимки опубликованы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

 

«На улице Розы Люксембург висит перевязанный нитками голубь. Нитки идут к балкону», - говорится в сообщении очевидца.

Теги: #псков #птицы
Источник: Псковская Лента Новостей
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