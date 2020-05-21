Фотофакт: Новая скульптура появилась в Себеже

Автомобиль сбил пешехода на улице Коммунальной в Пскове

В Пскове благоустраивают территории вокруг двух детских садов

Псковичи привели в порядок берег реки в Любятово

Татьяна Ааб: Хочется, чтобы дети приходили к новому театру кукол не на 30 минут

Андрей Турчак о долге чести, отношениях с губернатором и планах на 2021 год

Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от коронавируса

С 19 октября во всех школах Пскова откроют дежурные классы